Житель Слуцка: автобус с футболистами «Шахтёра» не смог подъехать к стадиону из-за лужи

Огромный автомобильный «лайнер» футбольного клуба «Шахтёр» из города Солигорска не осмелился «переплыть» затопленный участок дороги. Опасения не напрасны, так как предупреждающие знаки о глубине лужи отсутствуют.

Лужа могла оказаться подводным озером. Обочина была «перепахана» легковыми автомобилями. Не осмелились дальше ехать, припарковались на обочине перед водной преградой, и футболисты были вынуждены идти гуськом к раздевалкам с полной выкладкой. Парковка не предусмотрена для автомобилей.

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