«Сохраняйте рутину!» Психотерапевт из Слуцка советует, как сберечь психическое здоровье, когда кругом тревога и напряжение

10 октября отмечается День психического здоровья. О том, как сохранить душевное благополучие (читай «психическое здоровье») в эпоху глобальных стрессов, мы поговорили со слуцким психотерапевтом Натальей Руткевич.

«Всемирная организация здравоохранения определяет понятие здоровье как полное физическое, душевное и социальное благополучие, а не только отсутствие болезней и физических дефектов, — отметила Наталья Руткевич, — Знаете ли вы, что 99% населения Земли в тот или иной момент своей жизни переносят психическое расстройство. Мы сейчас не говорим о таких эндогенных психических болезнях, как, например, шизофрения, ею болеет и 1-3% всех людей в популяции. Но до 20% всех пациентов, которые обращаются на первичный приём к терапевту, страдают той или иной формой депрессии. А тревожное расстройство смело можно диагностировать у половины обратившихся.

«Человек может десятилетиями находиться в тревожном состоянии»

Если вы испытываете стойкое убеждение, что вас это никогда не коснётся, я с вами не соглашусь. К сожалению, на практике люди, имеющие невротические или аффективные расстройства настроения, депрессии, обращаются далеко не сразу. Человек может десятилетиями находиться в тревожном состоянии и думать, что это норма. Что всем вокруг настолько же плохо и тревожно, как ему. Человек привыкает ко всему. И к болезням тоже. И даже не понимает, что ему уже давно нужна помощь. Неспроста наша страна многие годы в лидерах по уровню алкоголизма и суицидов, особенно среди мужского населения.

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Если мы обратимся к той же формуле здоровья, окажется, что здоровье на 50% зависит от образа жизни человека, на 20% — от наследственности и окружающей среды и только на 10% — от медицины. Выходит, что именно от самого человека зависит, будет ли он психически и физически здоров!

«Живём в состоянии неопределённости»

Сейчас, когда происходящее вокруг мало зависит от нас, а окружающее больше не подконтрольно, у человека резко возрастает уровень тревоги.

По моим наблюдениям, уровень тревоги увеличился даже у тех, у кого её раньше не было. Состояние тревоги и паники проявляется «волнами»: как только возникает потенциально жизнеугрожающая ситуация, резко возникает паника, которая постепенно спадает.

Другая особенность в том, что ситуация напряжения в мире длится уже несколько месяцев, и на смену тревоги всё чаще приходит агрессия. Отмечается резкий рост агрессии в обществе. Агрессия — это базовое чувство, которое нам необходимо для защиты наших личных границ, когда они нарушаются. Сейчас же агрессия проявляется в том, что люди не могут саморегулироваться и рационализировать свои чувства. Можно сказать, не держат аффект. Это я вижу не только в медицинской среде, но всё чаще получаю жалобы от людей из сферы обслуживания.

Но я хочу напомнить, что мы все с вами, в принципе, живём в состоянии неопределённости: и вы, и я, все. Только кто-то эту неопределённость выдерживает, решая проблемы по мере их поступления, а кто-то — нет, поэтому начинает паниковать ещё больше.

Как себе помочь

Так как же можно себе помочь, чтобы хоть немного взять свою жизнь под контроль? У меня есть одно рабочее правило, которое на практике срабатывает всегда. Я его называю «Сохраняй рутину!».

Ваша задача — при любых изменяющихся событиях и обстоятельствах постараться максимально сохранить вашу рутинную деятельность. То есть вести максимально привычный для вас образ жизни. Например, если вы каждое утро вставали, принимали душ, делали макияж или брились, делали укладку, наряжались и прочее, то продолжайте это делать. Если вы каждый вечер ходили на прогулку с ребёнком или партнёром, занимались в спортзале или бассейне, ходили по магазинам, проводили каждые выходные с друзьями — продолжайте это делать!

Вам необходимо продемонстрировать вашей психике в быстро изменяющейся и неподконтрольной реальности, что хоть что-то осталось в её зоне ответственности. В этот привычный рутинный момент психика стабилизируется, так как все совершаемые вами действия для неё абсолютно привычны. И хоть на короткий момент, но напряжение и тревога спадает. Это очень важное правило для более быстрого и менее травматического восстановления вашей психики.

Помните, что, если вы откажетесь от удовлетворения своих базовых потребностей в еде (даже если вам не хочется есть), сне (даже если вам не хочется спать), безопасности (у вас должно быть своё безопасное место), здоровья это вам не прибавит. Забота о вас лежит только на вас самих.

Тот, кто летал на самолётах, знает о таком правиле в аварийной ситуации: «Сначала маску надеваем на себя и только потом на сидящего рядом (ребёнка, партнёра, родителя, друга и т.д.)». Почему? А потому, что пока вы будете надевать маску на другого, вы потеряете сознание и можете погибнуть. В психологии действует тот же принцип: «Сначала мы заботимся о себе, потом о других!

Берегите себя и будьте здоровы!»