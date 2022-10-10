С 6 октября в Беларуси запретили повышать цены на товары. «Кур’ер» выбрал некоторые продукты и посмотрел, сколько они стоили в Слуцке в пятницу, 7 октября. Через некоторое время мы проверим, насколько изменятся цены на них.
Для обзора взяли один сетевой магазин и один небольшой местный. Цены зафиксировали в первой половине дня 7 октября 2022 года.
Список некоторых товаров
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (07.10.2022)
|минтай, 1 кг
|6,35
|килька, 1 кг
|3,99
|хек, 1 кг
|8,99
|свинина на кости охл., 1 кг
|10,55
|тушка цыплёнка-бройлера охл., 1 кг
|5,69
|голень цыплёнка-бройлера охл., 1 кг
|6,49
|молоко 3,2% (Слуцк), 1 л в пакете
|1,59
|сыр «Сулугуни» (Слуцк), 1 кг
|18,65
|сыр «Пошехонский» (Слуцк), 1 кг
|16,65
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка», 1 л
|6,45
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (Слуцк), 180 г
|3,03
|творог 6% (Слуцк), 200 г
|1,52
|майонез Провансаль «Слуцкая Гаспадыня» (Слуцк), 180 г
|1,25
|майонез Провансаль «Оливье-Экстра» (Слуцк), 180 г
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес. в картонной упаковке)
|3,25
|мука пшеничная «Золотой злак» в/с (Слуцк) 2 кг
|3,1
|хлеб «Заводской» (Слуцк), 0,8 кг
|1,17
|батон «Для вашей семьи» (Слуцк), 0,5 кг
|1,45
|макаронные изделия спагетти «Барымак», 0,9 кг
|1,35
|рис «Семейный», 0,9 кг
|3,79
|крупа гречневая Gusto, 0,8 кг
|3,89
|соль поваренная каменная (Солигорск), 1 кг
|0,39
|сахар-песок (Слуцк), 1 кг
|2,57
|апельсины (Египет), 1 кг
|5,49
|томат «Слива» (РБ), 1 кг
|5
|огурец гладкий (РБ), 1 кг
|4,39
|картофель (РБ), 1 кг
|0,99
|лук репчатый (РБ), 1 кг
|1,25
|свёкла (РБ), 1 кг
|0,69
Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, познакомить нас с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.