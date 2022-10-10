С 6 октября в Беларуси запретили повышать цены на товары. «Кур’ер» выбрал некоторые продукты и посмотрел, сколько они стоили в Слуцке в пятницу, 7 октября. Через некоторое время мы проверим, насколько изменятся цены на них.

Для обзора взяли один сетевой магазин и один небольшой местный. Цены зафиксировали в первой половине дня 7 октября 2022 года.

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Список некоторых товаров

Наименование товара Стоимость, рублей (07.10.2022) минтай, 1 кг 6,35 килька, 1 кг 3,99 хек, 1 кг 8,99 свинина на кости охл., 1 кг 10,55 тушка цыплёнка-бройлера охл., 1 кг 5,69 голень цыплёнка-бройлера охл., 1 кг 6,49 молоко 3,2% (Слуцк), 1 л в пакете 1,59 сыр «Сулугуни» (Слуцк), 1 кг 18,65 сыр «Пошехонский» (Слуцк), 1 кг 16,65 масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка», 1 л 6,45 масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (Слуцк), 180 г 3,03 творог 6% (Слуцк), 200 г 1,52 майонез Провансаль «Слуцкая Гаспадыня» (Слуцк), 180 г 1,25 майонез Провансаль «Оливье-Экстра» (Слуцк), 180 г яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес. в картонной упаковке) 3,25 мука пшеничная «Золотой злак» в/с (Слуцк) 2 кг 3,1 хлеб «Заводской» (Слуцк), 0,8 кг 1,17 батон «Для вашей семьи» (Слуцк), 0,5 кг 1,45 макаронные изделия спагетти «Барымак», 0,9 кг 1,35 рис «Семейный», 0,9 кг 3,79 крупа гречневая Gusto, 0,8 кг 3,89 соль поваренная каменная (Солигорск), 1 кг 0,39 сахар-песок (Слуцк), 1 кг 2,57 апельсины (Египет), 1 кг 5,49 томат «Слива» (РБ), 1 кг 5 огурец гладкий (РБ), 1 кг 4,39 картофель (РБ), 1 кг 0,99 лук репчатый (РБ), 1 кг 1,25 свёкла (РБ), 1 кг 0,69

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