Как сообщает Sputnik, на «горячую линию» госконтроля на 9 октября поступило более сотни сообщений по фактам роста цен после того, как их заморозили тремя днями ранее.

Председатель Комитета госконтроля Андрей Лобович заявил, что во всех регионах республики работают мобильные группы. За воскресенье, по его словам, мониторинг провели в больше чем 500-х торговых объектах.

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К примеру, в Минском районе выявили нарушения на двух торговых объектах, один факт обнаружили в Гомеле в частной торговле, в Могилёве – факты завышения предельных торговых надбавок на трёх субъектах хозяйствования, в Гродненской области – на четырёх.

Сообщить о фактах роста цен после их заморозки можно по короткому номеру 191 с 09.00 до 18.00.

Также Office Life со ссылкой на КГК пишет о первом уголовном деле за повышение цен. Оно возбуждено в Бобруйске в отношении учредителя и директора частной структуры. Им вменяется в вину перепродажа госучреждениям здравоохранения и образования фруктов и овощей с применением сильно завышенных торговых надбавок. «По отдельным видам продукции надбавки достигали 600%. Государству причинён ущерб в крупном размере на сумму свыше 10 тысяч рублей», — рассказали в контрольном ведомстве.