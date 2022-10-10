В сентябре 2022 года участились случаи мошенничества в сети Интернет по новой схеме, когда граждане в социальных сетях откликаются на рекламные объявления якобы от «своего» банка.

В указанных объявлениях предлагается пройти стандартный опрос, направленный на улучшение качества обслуживания, после чего поучаствовать в розыгрыше денег. Далее для получения выигрыша потерпевших просят войти в свои аккаунты в интернет-банкинге и предоставляют им для этого ссылку на поддельную страницу, внешне схожую с оригиналом. Жертвы вводят коды-подтверждения из СМС и реквизиты банковских карт, чем предоставляют злоумышленникам полный доступ к своим учётным записям.