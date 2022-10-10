В понедельник, 10 октября, Александр Лукашенко проводит совещание с военными и силовиками, сообщает «Пул Первого».

«Нам надо определить, что ещё надо предпринять для укрепления безопасности нашего государства. С учётом быстро меняющейся обстановки. Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2». Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишённым, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», — сказал Лукашенко.

Реклама

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск, пишет «Пул Первого»:

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развёртывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это всё по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооружённые Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идёт уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было моё распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки».

Публикация обновляется.