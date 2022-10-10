Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 3 по 9 октября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Ивашкевич (@katyusha220104)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Ярошеня (@lenayaroshenia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя 🌱 (@ereminka)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Карташевич (@alysya94)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Zhuk (@tyse4ka1987)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от POLINA SERGEEVNA (@p.barsukova_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 👑Karina Ricci👑 (@1karinaslavaricci1)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Annа (@anneolegovna)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anzhelika Rudnitskауа_slutsk (@ang_96_r)

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