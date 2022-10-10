Часов не наблюдали и наслаждались солнцем. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)

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Прошедшая неделя в Слуцке отметилась началом бабьего лета и тем, что в Слуцке снова не стало городских часов. А ещё улицы усыпало каштанами и опавшими листьями. Впрочем, посмотрите сами.

Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
В начале недели в Слуцке было дождливо и неуютно. Вот такие лужи мешали ходить по частному сектору. Фото: Ольга Паздерина
Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
А в среду утром из-за туч выглянуло солнце, и наконец-то началось бабье лето. Фото: Елена
Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
Случчане гуляли и торопились по делам вдоль залитых солнцем улиц. Фотографии: Ольга Паздерина

Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)

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Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)

Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
Золотая осень раскрасила Слуцк в тёплые цвета. Фотографии: Александр Шелехов

Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)

Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
По хорошей погоде коммунальщики и строители занимались своими делами. Фотографии: Ольга Паздерина
Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
Работники зеленхоза обновляли клумбы
Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
Дорожники клали асфальт на Ленина между 12-м городком и льнозаводом
Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
Работники «Дорстройсервиса» продолжали реконструкцию канализации по улице Зелёной. Фотографии: Александра Шагойко

Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)

Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)

Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)

Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)

Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)

Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
А так выглядит в середине осени вечерний Слуцкий городской парк. Фотографии: Александр Шелехов

Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
В «Три цены» зашёл «случчанин» с усами, лапами и хвостом. И его, видимо, заинтересовала полка с товарами для кошек. Фото: Жанна Авдеева
Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
Ещё в прошлый понедельник отмечался День сбора каштанов. Фото: Александр Шелехов
Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
С Дома культуры, который сейчас на ремонте, сняли городские часы, которые провисели там 10 лет. В принципе, часы в последнее время плохо функционировали. Теперь специалисты решат, можно ли ещё их отремонтировать и повесить обратно. Фото: Ольга Паздерина
Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
Читатели «Кур’ера» собрали целый бус крышечек на помощь больным детям. Фото: Алесь Достанко
Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
А в одном из слуцких магазинов обнаружена казахстанская соль. А ведь и Солигорск рядом, и Мозырь не так уж далеко. Фото: Ольга Паздерина
Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)
А в субботу в Слуцке прошла региональная сельскохозяйственная ярмарка, где можно было запастись овощами и фруктами по приятным сезонным ценам. Фото: Екатерина Смирнова

Ремонт Зелёной и казахстанская соль. Что происходило в Слуцке на прошлой неделе (фотоподборка)