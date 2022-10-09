И «Слуцк», и БАТЭ играли с самоотдачей, бежали вперёд, создавали моменты... Но – 0:0

В субботу, 8 октября, ФК «Слуцк» провёл очередной матч в чемпионате Беларуси по футболу, среди команд высшей лиги.

В рамках 24-го тура «сахарники» принимали на своём поле ФК БАТЭ. Титулованный клуб, который три года подряд не познаёт победного вкуса шампанского из чемпионского кубка, жаждал добыть очень важную викторию в гостях. Причин на это были две.

Во-первых, футболисты из Борисова сражаются за чемпионство, и каждое набранное очко на вес золота.

Второй причиной является серия из трёх ничьих подряд: 0:0 с «Динамо» (Минск), 1:1 с ФК «Витебск» и «Торпедо-Белаз».

В общем мотивации у гостей было предостаточно, как и у футболистов в бело-синей форме. За прошлый месяц хозяева порадовали своих болельщиков двумя победами и ничьими, что составило беспроигрышную серию из четырёх матчей подряд. Настрой у команд был боевым и подогревал на пару с октябрьским солнцем огромный интерес у болельщиков, которые пришли поддержать команду на стадион «Городской».

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Если вернуться к самой игре, то, на мой взгляд, команды полностью отдались столь важному противостоянию, бежали вперёд, создавали моменты.

Особенно на правах фаворита в этом преуспевал БАТЭ, но в отличие от июньского противостояния, не сумел реализовать хотя бы один. Как говорят в игровых видах спорта «не забиваешь ты, забивают тебе».

Это правило едва не сработало именно сегодня. Защитник гостей Максим Бордачёв в борьбе за мяч зацепил ногой Сергея Русака, тем самым приведя полузащитника к падению. В итоге был назначен пенальти, который вышел исполнять Сергей Глебко.

Увы, но одиннадцатиметровый удар полузащитник реализовать не сумел. К слову сказать, шансы на забитый гол имели выбегавший на рандеву с вратарём жёлто-синих Обуне Жереми и Кирилл Вергейчик, а у гостей Максим Шуманский и Дмитрий Бессмертный. Однако все попытки заканчивались полётами рядом со штангами, и перекладинами.

В итоге команды разошлись безголевым миром, и ещё раз нам всем показали наглядно, что в независимости от своего турнирного положения, никто расслабляться и отдавать очки не собирается.

Остаётся сказать подопечным Александра Гуриновича огромное спасибо за самоотдачу, продолжение беспроигрышной серии уже до пяти матчей, и пожелать удачи, новых побед в следующих турах. Тем более, что в следующую субботу предстоит брать реванш и исправлять статистику в противостоянии с ФК «Гомель».

В прошлом сезоне была два болезненных поражения со счётом 4:1 в пользу бело-зелёных, одна ничья в первом круге. Итак, 15-го октября «Слуцк» едет в Гомель, где на стадионе «Центральный» будет принципиальное сражение. Начало в 17:00.