В этом году День работников культуры Беларуси выпадает на 9 октября. В преддверии профессионального праздника мы задали пару вопросов Олегу Пинчуку. Он работает пресс-секретарём СФК «Слуцк», но в городе его знают и как работника культуры и режиссёра народного театра имени Голубка.

«Самым запоминающимся культурным событием за последнее время для меня стало мероприятие, когда выбирали культурную столицу Беларуси. Я представлял Слуцк в составе нашей делегации, нёс слуцкий пояс и чувствовал большую гордость за наш город, который победил.

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А моё самое главное детище — это спектакль «Пінская шляхта, альбо Брутальная гісторыя», где всё, даже мелочи из реквизита, прошло через мои руки. Кстати, сейчас мы репетируем и скоро в очередной раз повторим спектакль на сцене Дома культуры.

Для меня работник культуры — это человек, который легко может сделать праздник из ничего. Я поздравляю слуцких работников культуры — настоящих энтузиастов своего дела — с профессиональным праздником и желаю здоровья, вдохновения и творческих успехов!»