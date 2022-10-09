Ежегодно 9 октября отмечается Всемирный день почты. В этот день мы вспоминаем, какую важную роль почта играет в повседневной жизни людей. «Кур’ер» поздравил Светлану, которая приносит корреспонденцию в нашу редакцию, и немножко поговорил с ней.

«В среду, 5 октября, исполнилось 17 лет, как я работаю почтальоном, — рассказала Светлана. — Мы не только разносим почту, но и посещаем пенсионеров: приносим им пенсию, оказываем различные услуги. Поэтому почтальон должен быть добрым, контактным, умеющим общаться с людьми. Работа у нас не из лёгких, поэтому я желаю коллегам в первую очередь здоровья».

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«Работа не из лёгких, нужно быть добрым». Поговорили с почтальоном из Слуцка, которая приносит нам корреспонденцию
Светлана — опытный почтальон с 17-летним стажем работы. Это она каждый день «с толстой сумкой на ремне» приносит в нашу редакцию почту и дарит хорошее настроение. Фото: Олеся Белая