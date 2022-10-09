«Работа не из лёгких, нужно быть добрым». Поговорили с почтальоном из Слуцка, которая приносит нам корреспонденцию

Ежегодно 9 октября отмечается Всемирный день почты. В этот день мы вспоминаем, какую важную роль почта играет в повседневной жизни людей. «Кур’ер» поздравил Светлану, которая приносит корреспонденцию в нашу редакцию, и немножко поговорил с ней.

«В среду, 5 октября, исполнилось 17 лет, как я работаю почтальоном, — рассказала Светлана. — Мы не только разносим почту, но и посещаем пенсионеров: приносим им пенсию, оказываем различные услуги. Поэтому почтальон должен быть добрым, контактным, умеющим общаться с людьми. Работа у нас не из лёгких, поэтому я желаю коллегам в первую очередь здоровья».