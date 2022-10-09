В первом полугодии в нашей стране заметно увеличилось число выявленных поддельных купюр, причём львиную долю фальшивок традиционно составляет иностранная валюта, об этом пишет Myfin.by.

Как сообщил Нацбанк Беларуси, в январе-июне сотрудники отечественных банков смогли обнаружить 414 фальшивых купюр, причём их количество выросло почти на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Американская валюта составляет 83,6% от общего числа подделок, причём три четверти из них – это купюры достоинством 100 долларов США. При этом, в отличие от прошлого года, в нашей стране попадались фальшивые банкноты номиналом 1 и 5 долларов США.

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Значительно реже в первой половине года встречались поддельные российские рубли (11,1%), евро (3,6%) и белорусские рубли (1,4%).

Фальшивые доллары стали попадаться в нашей стране гораздо чаще – их количество выросло за первые шесть месяцев года на 60,9%. А вот число выявленных поддельных евро и российских рублей уменьшилось на 54,5% и 63,8% соответственно.

Всего поддельные купюры находили в 36 населённых пунктах нашей страны, но абсолютное большинство (65%) – в столице.

Отмечается, что некоторые банкноты являлись частичными подделками, когда на настоящей купюре меняют номинал и некоторые детали, но пять фальшивых 100-долларовых купюр были отнесены к категории так называемых «суперподделок».

Большая часть поддельных банкнот была изготовлена с помощью полиграфии – офсетной либо глубокой печати.