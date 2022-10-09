Осенний спрос на автомобильные шины — явление ежегодное, производители и продавцы всегда советуют начинать заниматься этим вопросом заранее. Однако в нынешнем году поговорка «готовь сани летом», очевидно, тоже оказывается не у дел: покупать зимние покрышки следовало едва ли не в прошлом сезоне. А что делать сейчас? Какой выбор и цены на рынке в начале октября 2022 года посмотрели Office Life.

Рейд по интернет-магазинам

Только основных параметров шин — четыре (сезонность, диаметр, профиль, высота), а уж вариантов — сотни. Чтобы от чего-то отталкиваться, будем исходить из популярности модели автомобиля и размеров шин для него.

По итогам нескольких лет лидером продаж на белорусском рынке оставалась Lada Vesta, в кузовах седан и универсал эта модель комлектуется заводскими покрышками размера 195/55 R16.

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Попробуем «обуть» Vesta на зиму.

Для начала будем искать бюджетный, но проверенный и добротный вариант — «Белшина» Artmotion Snow. Нужного размера от белорусского производителя уже практически нет в наличии.

Альтернативный размер — 205/60 R16. Завод его не рекомендует и не устанавливает, но, судя по отзывам на форумах, автомобилисты используют. Такие покрышки от «Белшины» есть в наличии, хотя в одном из магазинов говорится, что осталось менее 20 единиц, цена — от 155 до 163 рублей.

Шины размера 205/60 R16 есть и у других бюджетных брендов. Например, украинский бренд PREMIORRI стоит 178 рублей, российский VIATTI — 191 рубль. У последнего отзывы, впрочем, не очень: 3,7 балла из 5 возможных.

Идём в средний сегмент?

Здесь найти «заводской» размер — 195/55 R16 — проще. Достаточно привлекательно по цене выглядят китайские бренды, в соотношении с качеством они получают сейчас достаточно высокие оценки пользователей. Шина бренда TRIANGLE нужного нам размера обойдётся в 175,5 рубля, корейского Roadstone — 193,5 рубля.

Словацкие шины бренда Matador, который сейчас является частью немецкого концерна Continental AG, обойдутся в 227 рублей.

Ценник на сербские Kormoran (группа компаний Michelin) стартуют от 193 рублей, но такие варианты скоро закончатся — ориентироваться стоит на 218 рублей и выше.

Премиальный BRIDGESTONE нужного размера стоит 260 рублей (есть модели и за 500, и за 700 рублей), Goodyear — 295 рублей и выше.

Что по «бэушке»?

Рынок б/у шин по традиции разнообразен: самые дешёвые варианты стартуют от $10. Вопрос в том, в каком состоянии будут такие покрышки. К тому же многие продавцы предлагают лишь одну-две шины, что для полной смены на зиму не подходит. В целом можно ориентироваться на то, что комплект резины среднего сегмента (сербских, венгерских производителей), поездившей два сезона, с остатком протектора 5 мм обойдётся в 300–450 рублей. Если учесть, что служить такие покрышки (даже если они очень хороши) будут вам ещё год-два максимум, вариант покупки б/у шин следует считать временным решением проблемы.

А если поискать за границей?

Посмотрим, что предлагают польские продавцы. С выбором покрышек нужного размера (195/55 R16) дела обстоят немного лучше, особенно в нижних ценовых сегментах: Nexen WinGuard Snow G3 WH21 можно купить за 334 злотых (168 рублей).

Модель Frigo HP 2 бренда Debica — он является дочерним предприятием Goodyear — предлагается за 319,50 zł (160,4 рубля).

Немецкие Fulda Kristall Control HP2 стоят 404,50 zł (203 рубля).

Зимняя шина Bridgestone Blizzak LM005 стоит 545,50 zł (274 рубля), Michelin ALPIN 6 — 573,50 zł (288 рублей).

Впрочем, покупка покрышек за пределами Беларуси ещё тот квест сегодня. Опустим вопрос получения виз, очередей на границе и расходов на поездку.

Надо понимать, что купить новые шины и купить резину б/у за границей — это совершенно разные вещи.

Бывшую в употреблении резину можно ввезти в страну только на дисках, при этом будут применяться нормы ввоза на одного человека, за перевес придётся заплатить.

Если речь идёт о новых шинах, то граждане Беларуси имеют право раз в год привезти без растаможки комплект зимних или летних шин (4 шт.). Сделать это автовладелец может только лично, предъявив документы на автомобиль, для которого приобретались покрышки.

Экспет: «Если ещё не купили шины на зиму, советуем поспешить»

О том, что происходит на рынке шин сегодня и что можно порекомендовать автовладельцам, мы спросили у руководителя отдела продаж компании «Автосеть» Андрея Бокши.

По его словам, сейчас шинный бизнес имеет те же проблемы, что и другие сегменты бизнеса на белорусском рынке, которые импортируют товары из-за рубежа: это проблемы с логистикой и с тем, что некоторые производители перестали поставлять продукцию на рынок Беларуси. Поэтому некоторые бренды теперь вообще не представлены на нашем рынке, а другие подорожали из-за усложнившейся и подорожавшей логистики.

«Рост разный, где-то меньше, где-то больше, но однозначно рост ощутимый для потребителя, к сожалению. Нас тоже не радует этот факт, так как для нас, продавцов, чем дешевле товар, тем легче его продавать».

Андрей подтверждает мнение автовладельцев о том, что некий дефицит есть в премиальном сегменте, но проблемы есть и в бюджетном секторе.

«Да, это правда, поставок на этот зимний сезон не ожидается по многим брендам премиум-сегмента, а также европейских брендов В-сегмента. В экономсегменте не будет поставок украинской «Росавы» и их бренда Premiorri. С «Белшиной» тоже есть проблемы: не во всех размерах присутствует в достаточном количестве. Но есть и хорошая новость, актуальная здесь и сейчас: по многим брендам, которые ушли с белорусского рынка, имеются остатки прошлого года — правда, не во всех размерах, так что советую поспешить. Вдруг именно в вашем типоразмере сегодня есть из чего выбирать…».

По словам эксперта, беспокоиться о покупке зимней резины нужно было ещё вчера.

«Чем ближе сезон, тем выше цены у всех поставщиков и продавцов, так что есть смысл покупать заранее. С оговоркой, что в вашем типоразмере на рынке на данный момент есть из чего выбирать. Порядок цен, который сейчас сложился на рынке, может являться ориентиром для покупателя на этот зимний сезон — с поправкой, что небольшое подорожание к сезону ещё ожидается, если не произойдет чего-нибудь экстраординарного».

Выходит, в ситуации ограниченного выбора и роста цен у автомобилиста возникает много альтернатив: а) купить покрышки иного, не рекомендованного производителем размера; б) купить проверенный бренд, но б/у; в) ориентироваться на цену и взять самые дешёвые; г) привезти шины из-за границы. Какой вариант оптимальный?

«По поводу шин другого, не рекомендованного производителем размера ответ простой: так делать нельзя, поэтому даже говорить об этом не будем. Насчёт б/у шин — моё личное наблюдение: достойных вариантов в Беларуси примерно 1–3%, всем остальным шинам положена утилизация, так что купить хорошую б/у шину теоретически возможно, но практически нереально, лучше остановить свой выбор на новых шинах экономсегмента, это действительно безопаснее в 97–99% случаев, — говорит Андрей Бокша. — Что касается покупки шин за границей, сегодня цены там на некоторые позиции, возможно, могут быть ниже, чем в Беларуси, но точно нет такого, что все шины дешевле. Но судя по новостям, которые мы читаем в интернете, очередь на границе для легковых автомобилей зачастую занимает сутки или около того в одну сторону (вряд ли можно привезти шины на рейсовом автобусе, поэтому про этот вид транспорта мы не говорим), и надо трижды подумать и прикинуть своё время и необходимое количество средств, чтобы съездить за шинами за границу на личном автомобиле и чтобы это оказалось выгодным в итоге».