Что почём на региональной ярмарке в Слуцке. Цены и фото

Сегодня, 8 октября, в Слуцке на двух площадках — по улице Ленина и на рынке — проходит региональная сельскохозяйственная ярмарка. «Кур’ер» сходил на одну из площадок и узнал, что там продаётся и почём.
Овощи (цены в рублях за кг)
- Картофель — 0,6 — 1 (+многие продавцы предлагают доставку)
- Морковь — 1
- Капуста — 0,7
- Помидоры — 2,5 — 3
- Баклажаны — 3,5
- Перец — 2,5
- Чеснок — 7 — 12
- Кукуруза — 3
- Острый перец — 5
- Редис (за пучок) — 1
Фрукты и ягоды (цены в рублях за кг)
- Айва — 2 — 3
- Яблоки — 0,5 — 1,5 (разных сортов)
- Груши — 2 — 2,5
- Клюква (за литр) — 6 — 7
Саженцы (цены в рублях за штуку)
- Туи — 12 — 15
- Хризантемы — 5 — 20 (в зависимости от сорта и величины куста)
- Виноград — 10 — 40
- Голубика — 15 — 20
- Смородина — 5
- Разные вечнозелёные кустарники (сосна, самшит и т.д.) — от 4 до 20 рублей
- Лук-севок — 8 рублей за кг
Разное
- Мёд — 16 — 18 рублей за литр (гречишный — 18 рублей)
- Грибы опята — 2 рубля за литр
- Грецкие орехи — 5 рублей за кг
- Капуста квашеная — 5 рублей за кг
- Огурцы солёные — 4 — 5 рублей за кг
- Живые куры — 17 — 18 рублей за курицу