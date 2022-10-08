Сегодня, 8 октября, в Слуцке на двух площадках — по улице Ленина и на рынке — проходит региональная сельскохозяйственная ярмарка. «Кур’ер» сходил на одну из площадок и узнал, что там продаётся и почём.

Овощи (цены в рублях за кг)

  • Картофель — 0,6 — 1 (+многие продавцы предлагают доставку)
  • Морковь — 1
  • Капуста — 0,7
  • Помидоры — 2,5 — 3
  • Баклажаны — 3,5
  • Перец — 2,5
  • Чеснок — 7 — 12
  • Кукуруза — 3
  • Острый перец — 5
  • Редис (за пучок) — 1

Фрукты и ягоды (цены в рублях за кг)

  • Айва — 2 — 3
  • Яблоки — 0,5 — 1,5 (разных сортов)
  • Груши — 2 — 2,5
  • Клюква (за литр) — 6 — 7

Саженцы (цены в рублях за штуку)

  • Туи — 12 — 15
  • Хризантемы — 5 — 20 (в зависимости от сорта и величины куста)
  • Виноград — 10 — 40
  • Голубика — 15 — 20
  • Смородина — 5
  • Разные вечнозелёные кустарники (сосна, самшит и т.д.) — от 4 до 20 рублей
  • Лук-севок — 8 рублей за кг

Разное

  • Мёд — 16 — 18 рублей за литр (гречишный — 18 рублей)
  • Грибы опята — 2 рубля за литр
  • Грецкие орехи — 5 рублей за кг
  • Капуста квашеная — 5 рублей за кг
  • Огурцы солёные — 4 — 5 рублей за кг
  • Живые куры — 17 — 18 рублей за курицу
Что почём на региональной ярмарке в Слуцке. Цены и фото
Фотографии: Олеся Белая

Что почём на региональной ярмарке в Слуцке. Цены и фото

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Что почём на региональной ярмарке в Слуцке. Цены и фото

Что почём на региональной ярмарке в Слуцке. Цены и фото

Что почём на региональной ярмарке в Слуцке. Цены и фото

Что почём на региональной ярмарке в Слуцке. Цены и фото

Что почём на региональной ярмарке в Слуцке. Цены и фото

Что почём на региональной ярмарке в Слуцке. Цены и фото

Что почём на региональной ярмарке в Слуцке. Цены и фото