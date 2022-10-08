Что почём на региональной ярмарке в Слуцке. Цены и фото

Сегодня, 8 октября, в Слуцке на двух площадках — по улице Ленина и на рынке — проходит региональная сельскохозяйственная ярмарка. «Кур’ер» сходил на одну из площадок и узнал, что там продаётся и почём.

Овощи (цены в рублях за кг)

Картофель — 0,6 — 1 (+многие продавцы предлагают доставку)

Морковь — 1

Капуста — 0,7

Помидоры — 2,5 — 3

Баклажаны — 3,5

Перец — 2,5

Чеснок — 7 — 12

Кукуруза — 3

Острый перец — 5

Редис (за пучок) — 1

Фрукты и ягоды (цены в рублях за кг)

Айва — 2 — 3

Яблоки — 0,5 — 1,5 (разных сортов)

Груши — 2 — 2,5

Клюква (за литр) — 6 — 7

Саженцы (цены в рублях за штуку)

Туи — 12 — 15

Хризантемы — 5 — 20 (в зависимости от сорта и величины куста)

Виноград — 10 — 40

Голубика — 15 — 20

Смородина — 5

Разные вечнозелёные кустарники (сосна, самшит и т.д.) — от 4 до 20 рублей

Лук-севок — 8 рублей за кг

Разное

Мёд — 16 — 18 рублей за литр (гречишный — 18 рублей)

Грибы опята — 2 рубля за литр

Грецкие орехи — 5 рублей за кг

Капуста квашеная — 5 рублей за кг

Огурцы солёные — 4 — 5 рублей за кг

Живые куры — 17 — 18 рублей за курицу