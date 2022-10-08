Что сейчас происходит на платёжном рынке Беларуси и какие технологии определяют его будущее, Office Life рассказал Александр Сотников, генеральный директор ОАО «Банковский процессинговый центр».

Первое белорусское решение

На фоне сложностей с оплатой с помощью Samsung Pay и Apple Pay внутренняя платёжная система БЕЛКАРТ подготовила проект с аналогичным функционалом и ускорила его выход: речь идёт о платёжном приложении БЕЛКАРТ PAY. Оно позволяет использовать телефоны с операционной системой Android для проведения бесконтактных безналичных операций практически во всех магазинах нашей страны.

Осталось ещё незначительное количество терминалов, как правило устаревших моделей, которые пока не принимают платёжное приложение БЕЛКАРТ, но Банковский процессинговый центр (БПЦ) активно занимается решением этого вопроса. БЕЛКАРТ PAY работает на базе признанных международных технологий токенизации с белорусским технологическим решением.

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«При этом все технологические мощности для обеспечения функционирования этого продукта расположены на территории Беларуси, что позволяет еще больше усилить платежный суверенитет страны», — считает Александр Сотников. Кроме того, Банковский процессинговый центр работает над тем, чтобы белорусское платёжное решение появилось на телефонах Huawei и Apple.

«Планируем в начале следующего года порадовать владельцев телефонов бренда Huawei. Рассчитываем, что наше приложение появится и на телефонах Apple, хотя здесь всё сложнее из-за жесткой позиции корпорации, но мы продолжаем переговоры с ней».

Судьба «безнала» в атмосфере гаджетов

По оценке главы Банковского процессингового центра, платёжный опыт конечного потребителя всё больше формируют бескарточные транзакции, бесконтактные взаимодействия между потребителем и всеми остальными участниками процесса (банкоматами, торговцами, банками, терминалами т. д.). И самый главный общий тренд — это создание бескарточных бесшовных экосистем, в которых потребитель может получить максимально полный объём платёжных услуг, не используя карточку в качестве базового инструмента.

В таких экосистемах акцент с карточки как первичного источника транзакций смещается на иные форм-факторы.

Здесь первенство принадлежит различным платёжным приложениям, и мобильный телефон фактически заменяет карточку. Уже сейчас в Беларуси есть банки, которые активно формируют такие бескарточные экосистемы, в которых человеку карточка вообще не нужна: он может, используя платёжное приложение, расплатиться в любых физических торговых точках и провести операции в банкоматах и инфокиосках, а также в интернет-магазинах.

«Это очень удобно, так как сложно представить современного человека без смартфона — он с нами всегда, поэтому и смещение акцентов в пользу платёжных приложений вполне понятно. К остальным платёжным гаджетам я отношусь скорее как к игрушкам, необычным аксессуарам, не более того», — рассуждает Александр Сотников.

Наш собеседник добавляет, что есть и другая история, когда «бескарточные транзакции» вообще не имеют отношения к карточным технологиям. Ведущие технологии в данном сегменте — это QR-коды. В нашей стране уже есть несколько серьёзных проектов, базирующихся на QR-кодах, они занимают определённые ниши, в которых традиционные карточные технологии либо слабо представлены, либо вообще отсутствуют. Среди таких проектов есть как монобанковские, так и межбанковские решения — и за ними будущее. По мнению гендиректора БПЦ, их роль на платёжном рынке будет только возрастать.

Поддерживать оборот наличности дорого, но без этого не обойтись

Прогнозы развития банкоматного бизнеса на ближайшие годы противоречивы: с одной стороны, специалисты пророчат снижение потребности населения в банкоматах и переход на дистанционное банковское обслуживание, с другой — внедрение новых функций и возможностей в банкоматах повышает их привлекательность.

«Я долгое время искренне считал, что наличные обречены и время их заката не за горами. Как показывает практика не только в нашей стране, но и во всём мире, слухи о смерти наличных сильно преувеличены. В период геополитической турбулентности наличные оказались одним из самых суверенных (вместе с национальными платёжными системами) средств платежа», — объясняет Александр Сотников.

Эксперт добавляет: поддержание наличного денежного оборота вещь дорогая для государства, но практика показывает, что наличные пока ещё альтернатива «безналу». Усилия государства вывести налично-денежный оборот из тени значительны и ощутимы, однако остаётся ещё достаточно сфер жизни, где наличные превалируют.

«И это не только пресловутые рынки, но и платежи в пользу ремесленников, например. Я говорю только о платежах в «белой» зоне, а сколько их в «серо-черной»? В сельской местности за машину песка, гравия, за услуги по вспашке, косьбе, за строительные работы, оказываемые неофициально, по понятным причинам, речь о «безнале» в принципе не идёт. За редким исключением не прижился он пока и в сфере услуг и товаров религиозного назначения. В общем, пока наличные денежные средства являются неотъемлемой частью нашей платёжной экосистемы», — констатирует Александр Сотников.

Банкоматам отставка пока не грозит

Признавая это, наличные деньги следует грамотно обслуживать. Это значит, что банкоматный бизнес не умрёт, скорее произойдёт его серьёзная трансформация, уверен глава БПЦ.

Сейчас во всём мире, в том числе и в нашей стране, чётко проявляется тренд на замену устаревших моделей с единственной функцией — снятия наличных — на современные многофункциональные банкоматы. Их ещё называют банкоматами полного цикла, или ресайклинговыми банкоматами. Их особенность в том, что в этих банкоматах реализован полный цикл рециркуляции наличных: они и выдают, и принимают наличные. Более того, принятые наличные пересчитываются и могут быть выданы другому клиенту.

«Такие банкоматы, если их установить в местах со сбалансированным оборотом по приёму/выдаче наличных, значительно реже инкассируются. Кроме того, банки в настоящее время строят бесконтактные экосистемы. И если вопрос с бесконтактными платежами в торговле уже давно закрыт, то говорить о 100%-ной бесконтактной функциональности банкоматного парка Беларуси пока рано», — говорит наш эксперт.

Решая эту задачу, банки закупают исключительно банкоматы с возможностью проведения бесконтактных операций — многофункциональные устройства. В спектр операций, осуществляемых в современных банкоматах белорусских банков, помимо стандартных, входят и прием платежей (как в наличной, так и в безналичной форме), и валютно-обменные операции, и прием выручки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и проведение операций без использования карточки, и депозитные операции.

«В силу ряда причин наш Банковский процессинговый центр, который долгие годы был значимым игроком на банкоматном рынке, в последние несколько лет ушел с него. Но в 2021 году мы задумались о возвращении. И я с гордостью могу сказать, что меньше чем за год мы провели огромный объем методологических, юридических, технологических и интеграционных работ и готовы к выводу на рынок банкоматов китайского производителя GRG. Сейчас эти банкоматы проходят опытно-промышленную эксплуатацию в крупнейшем банке страны», — рассказал Александр Сотников.