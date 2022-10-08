На гречихе в этом поле зарабатывают больше, чем на криптовалюте. Как 2000 рублей превращаются в 8000 и из чего складывается цена на гречку

Вкладываться нужно было в гречку, а не в биткоин. Пока все волновались из-за сахара, который весной за день вырос в цене на 40%, гречка спокойно себе подорожала за год на 65%. В августе 2021-го любители гречневой каши отдавали за кило крупы в среднем 3,5 рубля, а этим летом — уже 5,8 (это всё данные Белстата). Onliner съездили на сбор урожая гречихи и попытались узнать, откуда берётся такая цена на крупу.

Как выращивают гречиху в Беларуси

До того как стать вашей кашей, гречка была гречихой и росла на поле в виде травы с красивыми цветочками. Посмотреть на красивые цветочки мы напросились к Александру, совладельцу компании «Ноу-Тилл Органик». Почему к нему? Потому что порекомендовали в узких кругах, назвав Александра «крутой фермер».

Александр родился в Гродно, выучился на экономиста. Вёл собственный банковский бизнес в России, потом вернулся в Беларусь и, как он сказал, «помучился» в других сферах: грузоперевозках, строительстве. Утверждает, что земледелие и животноводство — лучшая работа для мужчины и «кто раньше это поймет, тот будет на коне».

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— Всё, что ни вырастишь, всё продаётся. Другой вопрос — за какую цену, но продаётся всё, с этим никаких проблем. Сельское хозяйство — это бизнес, в котором точно не прогоришь, если грамотно ко всему подойти.

— Мы в том году ездили к ягодным фермерам. Они говорили, что еле выходят в ноль.

— Ну пускай бы они морозили ягоды и продавали в Польшу. С ягодой проблема в том, что, когда ты её вырастил, ты вынужден её продать. Сколько тебе дают, за столько и продавай, иначе она сгниет. А у нас собрал урожай в сентябре, сложил в амбаре — продал только в феврале, когда цены выросли. Ближе к весне цены начнут подниматься. На больших площадях выгодно выращивать зерновые.

У Александра есть дом в Гродно и участок земли в 100 гектаров. Пару лет назад они с другом купили на аукционе убыточный колхоз с землями в 5000 гектаров и сделали из него компанию «Ноу-Тилл Органик». Зарплаты работникам установили высокие — на 60% выше, чем в целом по отрасли в районе (к этому моменту мы её вернемся). Занимаются, в принципе, тем же, чем и предшественники, — растениеводством и земледелием, только используют другие технологии. Землю в этом хозяйстве не пашут («ноу тилл» дословно — «без плуга»).

В этом году ради эксперимента решили засеять 160 гектаров земли гречихой — это много. Если вы живете в трехкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров, то можно сказать, что «Ноу-Тилл Органик» в этом году засеяли гречихой 27 тыс. ваших квартир.

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«Мы уже вложили в это дело 9 млн. рублей»

— Мы посадили гречиху не столько из-за зерна, сколько из-за того, что она улучшает почву, давит сорняк, быстро всходит. Вот мы выращиваем пшеницу — она забирает полезные вещества из земли. Их нужно как-то восполнять, а удобрения, химию мы не используем. Гречиха — хороший сидерат. Плюс за один год мы можем с одного поля собрать два урожая, потому что гречиху можно садить ближе к лету. Сначала выращиваем на поле рожь и вику, когда они вырастают в метр высотой, косим на корм коровам и сразу же сеем гречиху — у неё вегетация происходит быстро, 90 дней. Сеем в июне, а в сентябре-октябре получаем урожай.

В поле — комбайны Claas, собственность компании.

— Как думаете, сколько стоит? — спрашивает Александр.

— Я слышала, что в долларах тысяч по 200—300.

— Новый стоит миллион долларов, он номер один в мире. Это как Mercedes в поле.

Мы уже вложили в это дело 9 млн. рублей. Чтобы что-то получить, надо что-то вложить.

Мы надеемся, что это всё окупится за три года. Были бы мы не органическими, точно бы окупились, а так у нас ниже урожайность.

За рулём комбайна Дима. Он приехал работать из Житковичского района, здесь для него бесплатно снимают квартиру, в обед бесплатно кормят. И хорошо платят.

— Я вынужден платить высокие зарплаты, чтобы держать специалистов. В сезон в поле можно заработать 5 тыс. рублей, сезон обычно длится четыре месяца.

В остальное время платим около минималки, но и работать особо не надо, человек может оставшиеся восемь месяцев проводить с семьей или подработать где-то в другом месте. Так вы посчитайте: если в сезон зарплата 5 тыс. — это 20 тыс. за четыре месяца. Посчитайте среднюю зарплату за год.

Главное для Александра в работе — не профессионализм подчинённого, «потому что научить можно любого», а неконфликтность, чтобы человек мог влиться в коллектив.

— Нам конфликтные не нужны. Со склочным коллективом ты никакой бизнес не построишь. В сезон, даже если один комбайнер уйдёт, для нас это проблема. Но мой работник знает: если он начнёт со мной спорить, он сразу уйдёт, даже если он очень нужен хозяйству. Разве нормальный человек, которому платят 5 тыс. рублей, будет ходить и качать права?

Александр не простит подчинённому склочность, зато, когда поймал работника на краже солярки, на первый раз простил. Однако лишил работника половины зарплаты и пообещал увольнение, если такое повторится.

Но давайте вернёмся к гречихе.

На поле подъезжает агроном Иван. Мы просим его вспомнить времена, когда гречка пропадала из магазинов (ещё до ковидного хапуна), и просим объяснить, откуда брался дефицит.

— Я помню, что такое было лет пять назад. На гречиху тогда цены были неинтересные, её было невыгодно выращивать — это во-первых. Во-вторых, гречиха портит показатели по урожайности — сначала по отдельному хозяйству, потом по району, по области. Ты можешь посадить гречиху и иметь урожайность 10 центнеров с гектара, а можешь посадить пшеницу и иметь урожайность в пять раз больше.

Гречиха с поля отправляется на очистку. То, что по ней ползают божьи коровки и другие прекрасные жуки, — признак того, что зерно выращено без химикатов.

Гречиха пройдёт через специальное сито, чтобы очиститься от сорняков, а потом отправится в сушилку. После этого её можно продавать. А куда? И почём?

— Можно частникам, можно государству. Сейчас государство тонну гречихи покупает примерно за 800 рублей в зависимости от класса. Класс зерна зависит от его размера, от засорённости, даже от цвета. Бывает чёрное зерно — это дефект, и тогда его принимают более низким классом. Государство покупает тонну гречихи первого класса за 850 рублей, второго — за 790, третьего — за 700, и это всё без НДС.

Может ли гречка стать для Беларуси второй картошкой?

Если всё так хорошо, почему бы не выращивать много гречихи? Александр сомневается, что в этом есть смысл: основная крупа для «Ноу-Тилл Органик», как и для многих других, — пшеница.

— Почему же, если все едят гречку?

— Потому что выгоднее сеять пшеницу. Её принимают по 500 рублей за тонну, зато мы получаем 70—80 центнеров с гектара. Гречиху принимают по 800 рублей за тонну, но с гектара мы собираем 10—11 центнеров.

Немного расчётов

Берём тонну семян (2000 рублей) и засеиваем ими 10 гектаров земли.

Спустя 90 дней на этих 10 гектарах можно собрать 100 центнеров гречихи, это 10 тонн.

Каждую тонну гречихи можно продать примерно за 800 рублей, то есть за 10 тонн получаем 8000 рублей.

Если продать 1 тонну (1000 килограммов) гречихи можно за 800 рублей, то получаем, что килограмм гречихи стоит около 80 копеек. Вопрос: а почему гречка в магазине стоит по 5 рублей?

Как 1 килограмм гречихи за 80 копеек превращается в пачку гречки за 5 рублей?

Александр ответа на этот вопрос нам не дал. Сказал, что его дело — вырастить гречиху, а что с ней происходит дальше, он не знает. Поэтому мы позвонили в компанию «Алеся» — это единственный в Беларуси частный производитель гречки. Вот что нам сказали:

— Килограмм зерна гречихи не равно килограмм гречки, потому что выхлоп вы можете делить примерно пополам. Из 1 тонны гречихи получится только 500 килограммов гречки. Там будут отходы, будет лузга, мусор в производстве.

Само по себе производство же не бесплатное. Я не могу сказать, как происходит ценообразование у других, но мы при производстве гречки тратим электроэнергию, которая для производства стоит гораздо дороже, чем для физических лиц. И оплата труда, и упаковочный материал. Плюс в цену зашит НДС 20%. Выходит приличная себестоимость. Не знаю, как получается у госов, у нас небольшая надбавка. Если мы продаём гречку по 4 рубля за килограмм, то из этой суммы 3,5 рубля — это её себестоимость. Если говорить об оптовой цене для магазинов, то тогда наша надбавка будет меньше, но магазин добавит свою. И в итоге уже может быть не 5,10 рубля за килограмм, а 5,50. Возможно, у госов всё проще, потому что у них объёмы больше и производительность выше, чем у нас.