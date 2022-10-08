Александр Лукашенко на совещании с руководителями регионов 3 октября распорядился, чтобы облисполкомы до 1 января приняли правила перемещения рабочей силы, сообщает «Пул Первого».

По мнению главы государства, любые перемещения руководителей и специалистов на другую работу должны быть возможны только с разрешения председателя райисполкома. При этом Лукашенко предостерёг местную вертикаль власти от кадровых перегибов: «Никакого „крепостного права“ быть не должно».

Под новый аспект в кадровой политике государства правительство подготовит правовую базу.

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Лукашенко указал на то, что следует преодолеть ситуацию, когда аграриев вузы готовят сотнями, а кадров в сельском хозяйстве не хватает.

«Посмотрите, где они работают: папа-мама куда-то пристроили — и они в городе сидят и в ус не дуют, получают зарплату не меньше, чем специалист в колхозе, и ещё посмеиваются».

По мнению главы государства, раз государство затратило деньги на подготовку специалиста, ему следует работать по специальности.

«Это касается всех — и учителя, и врача, и культурного работника».

Обращаясь к главе Администрации президента Игорю Сергеенко, Лукашенко потребовал навести порядок в работе с кадрами в регионах, направив эту деятельность «в нормальное русло».

«С Головченко до 1 января определитесь. Установить надо решением облисполкома эту систему, навести идеальный порядок по всем направлениям», — поручил Лукашенко.