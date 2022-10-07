Как пишет Onliner, в Бобруйске в новостройке, которую построили около 2-х лет назад, дождь подтапливает часть квартир. При этом местные СМИ позиционировали здание как «умный дом».

«Во время последнего [дождя] вода текла даже из розеток», — рассказывает местный житель Владислав. Кроме того, намокают углы в комнатах и протекают окна.

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«Сам отключил электричество, вскрыл розетку и изолировал провода. Звонил в 115 — там ответили, что не занимаются подобными вопросами в кооперативных домах. Председатель нашего товарищества собственников говорит, что застройщика он оповестил. Больше ничего на данный момент», — рассказывал Владислав в среду, 5 октября, на следующий день после подтопления.

Жильцы уверяют, что затекания воды начались в новостройке ещё в ноябре 2020-го. Об этом они писали в своей жалобе застройщику в феврале 2022-го.

Как оказалось, основная причина подтеканий — нарушение герметичности стыков между панелями. В одном из писем компания «ЕвростройАлиза» (застройщик) поясняла жителям, что причины «производственно-технические и климатические».

С проблемой, рассказал застройщик Onliner’у, будет разбираться подрядчик — Мозырский домостроительный комбинат. Главный инженер комбината пояснил изданию: «Ждём письмо от «ЕвростройАлизы», чтобы среагировать. Нужно понимать, что течёт. Если вопрос по швам — это к нам, если по окнам — это к застройщику, окна ставили они».