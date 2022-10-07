Случчанка рассказала, почему пенсионерам неудобно место проведения региональной сельхозярмарки

Региональная ярмарка в Слуцке пройдёт в субботу, 8 октября. Торговые ряды разместятся на площадках по улице Ленина, 100 и на территории рынка (пл. Базарная, 13). Многие случчане привыкли, что ярмарка раньше проходила на площадке за Слуцким райисполкомом. По этому поводу в редакцию позвонила пенсионерка из Слуцка. Женщина рассказала, почему другие места неудобны для пожилых жителей Слуцка.

« Я живу в 11-м городке. Чтобы добраться туда, где будет проходить ярмарка, мне нужно доехать на автобусе №3, потом пересесть на «шестёрку», — сказала женщина. — Пока я там похожу, что-то куплю, да с больными ногами, устану. Там нет скамеек, чтобы присесть и отдохнуть. А рядом с прежним местом их было достаточно. А добираться назад — это тоже проблема. Опять пересадка, но уже с сумками. Такое место удобно только тем, у кого есть машины, но не у всех же они есть. Помню, в какой-то год для пенсионеров даже была организована с ярмарки бесплатная доставка купленного. Было очень удобно. А так купить что-то для пенсионеров — целая проблема будет»

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