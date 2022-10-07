Житель Слуцка поделился с «Кур’ером» своим опытом пересечения перекрёстка в центре города после установления там «стрелки» и внёс предложение, как, по его мнению, улучшить пропускную способность в этом месте.

Предложение случчанина

«На перекрестке улиц Ленина, Богдановича и Копыльской появилась дополнительная стрелка «налево», дорожный знак. На первый взгляд все хорошо, стало лучше как ни говори, но как мне кажется есть вопрос, — написал мужчина. — Когда ездишь постоянно по этому маршруту, приходится анализировать сам процесс движения транспортных средств на данном перекрестке. В момент включения стрелки в направлении «на лево», могут совершить маневр от силы пять автомобилей. Далее, когда стрелка гаснет, эта полоса остается без движения, хотя можно было бы поток автомобилей направить по направлению «прямо», либо «на лево» (пропустив встречный транспорт). Кстати, довольно часто бывает, что левая полоса свободна, а правая сильно перегружена.

Мое предложение по лучшей пропускной способности на данном участке выглядит следующим образом: после выключения стрелки «налево», оставить возможность движения «прямо» с возможностью поворота «налево», пропустив встречный транспорт, так, как было до установки «стрелки».

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Разъяснения ГАИ

Дополнительная «стрелка», разрешающая поворот налево для того и ставилась, чтобы можно было свободно повернуть налево и снизить риск ДТП, — пояснил Алексей Груша, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Слуцкого РОВД. — Если сделать так, чтобы постоянно горели одновременно дополнительная «стрелка» и основной сигнал светофора, тогда и необходимости в этой «стрелке» нет.

В настоящий момент существует на перекрестке проблема в продолжительности горения дополнительной «стрелки», всего 14 секунд. Это время позволяет проехать только 4-5 автомобилям. По данной проблеме написано задание в соответствующую организацию на увеличение продолжительности горения «стрелки». Будет, как на перекрёстке у Молодёжного центра».

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