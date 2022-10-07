Ежедневно в оперативно-дежурную часть Слуцкого РОВД поступает в среднем 3-5 сообщений от жителей нашего района о том, что их пытались обмануть мошенники, звонили на мобильный телефон и под разными предлогами пытались убедить перевести крупные суммы денег.
Схемы обмана
Злоумышленники сообщали о якобы попавшем в ДТП родственнике, которому срочно нужны деньги, либо представлялись сотрудниками правоохранительных органов, в подтверждение чему сбрасывали в Viber фото фиктивных служебных удостоверений. Всё с одной целью — убедить перевести деньги, а если их нет, то взять в банке срочный кредит и всё равно перевести.
Не редки и случаи обмана при покупке товаров в сети интернет. Например, с использованием популярной интернет-площадки с объявлениями. «Покупатели» просят сообщить реквизиты банковской карты «для перевода денег за товар» и получают доступ к банковскому счёту.
С удовлетворением отмечаю, что в большинстве случаев случчане поступают правильно — не «ведутся» на такой «развод», а сообщают в РОВД! Но бывают и печальные исключения.
Истории, когда мошенники преуспели
Приведу примеры.
- Неустановленное лицо днём 25 сентября под предлогом покупки детской кроватки, объявление о продаже которой жительница Слуцка Т. разместила на интернет-площадке, в ходе переписки в Viber неправомерно завладело реквизитами банковской карты на имя Т. Женщина ввела реквизиты своей карты в предоставленную злоумышленником фишинговую ссылку, после чего с карт-счёта были похищены 777 рублей.
- 29 сентября в милицию обратился житель Слуцка Д. Он заявил, что неустановленное лицо, действуя от имени сотрудника органов внутренних дел, путём обмана в ходе телефонного разговора в Viber под предлогом защиты денежных средств от мошенников похитило принадлежащие Д. 4 000 рублей, которые последний зачислил на предоставленный ему счёт в Белорусском народном банке.
Что всегда вызывает удивление — обманутые граждане сообщают, что знали о таких способах мошенничества, но все же лишились своих денег!
Уважаемые граждане, призываю вас ни при каких обстоятельствах:
- не сообщать данные своих банковских карт;
- не переводить деньги по просьбе звонивших, никогда банки и госорганы не будут вас просить об этом по телефону, проверяйте такую информацию, например, свяжитесь с банком;
- рассчитывайтесь за приобретенный товар в сети интернет только при его получении наложенным платежом в почтовом отделении!