Ежедневно в оперативно-дежурную часть Слуцкого РОВД поступает в среднем 3-5 сообщений от жителей нашего района о том, что их пытались обмануть мошенники, звонили на мобильный телефон и под разными предлогами пытались убедить перевести крупные суммы денег.

Схемы обмана

Злоумышленники сообщали о якобы попавшем в ДТП родственнике, которому срочно нужны деньги, либо представлялись сотрудниками правоохранительных органов, в подтверждение чему сбрасывали в Viber фото фиктивных служебных удостоверений. Всё с одной целью — убедить перевести деньги, а если их нет, то взять в банке срочный кредит и всё равно перевести.

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Не редки и случаи обмана при покупке товаров в сети интернет. Например, с использованием популярной интернет-площадки с объявлениями. «Покупатели» просят сообщить реквизиты банковской карты «для перевода денег за товар» и получают доступ к банковскому счёту.

С удовлетворением отмечаю, что в большинстве случаев случчане поступают правильно — не «ведутся» на такой «развод», а сообщают в РОВД! Но бывают и печальные исключения.

Истории, когда мошенники преуспели

Приведу примеры.

Неустановленное лицо днём 25 сентября под предлогом покупки детской кроватки, объявление о продаже которой жительница Слуцка Т. разместила на интернет-площадке, в ходе переписки в Viber неправомерно завладело реквизитами банковской карты на имя Т. Женщина ввела реквизиты своей карты в предоставленную злоумышленником фишинговую ссылку, после чего с карт-счёта были похищены 777 рублей. 29 сентября в милицию обратился житель Слуцка Д. Он заявил, что неустановленное лицо, действуя от имени сотрудника органов внутренних дел, путём обмана в ходе телефонного разговора в Viber под предлогом защиты денежных средств от мошенников похитило принадлежащие Д. 4 000 рублей, которые последний зачислил на предоставленный ему счёт в Белорусском народном банке.

Что всегда вызывает удивление — обманутые граждане сообщают, что знали о таких способах мошенничества, но все же лишились своих денег!

Уважаемые граждане, призываю вас ни при каких обстоятельствах: