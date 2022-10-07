На этой неделе «Кур’ер» публиковал воспоминания о работе бывшего начальника уголовного розыска и историю про то, как фермер вызволил женщину из леса. Также мы рассказывали о жительнице Заполья, которая украшает свой двор рисунками. А ещё писали про случчанку, которая жалуется на отсутствие подъезда к дому.

Жанна Сідаровіч

Жанна Сідаровіч — 58-гадовая жыхарка вёскі Заполле Слуцкага раёна. Яна захапляецца маляваннем і сама ўпрыгожыла свой двор. Жанчына расказала «Кур’еру»: «Вырашыла справіцца сваімі сіламі. Сумясціла сваё новае захапленне маляваннем і любоў да прыроды. Набыла алейныя фарбы ў магазіне. З аднаго боку на браме намалявала баговак і кветкі, з другога – рамонкі. Зараз малюнкі зафарбавала. Буду ствараць новыя. Гэты занятак прыносіць мне вялікае задавальненне».

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упрыгожвае двор малюнкамі «Вырашыла справіцца сваімі сіламі». Жанчына з вёскі пад Слуцкам

Елена Зазулинская

Елена Зазулинская — жительница микрорайона «Новодворцы» в Слуцке. Она обратилась в «Кур’ер», так как уже 10 лет как у неё нет возможности заехать на машине в свой двор: дорогу перегораживает соседский участок, огороженный забором. Елена обращалась в различные инстанции, но результата пока не было. 5 октября случчанка ходила на приём к депутату Парламентского Собрания Татьяне Рунец. Депутат выезжала на участок Зазулинских. Сейчас Елена ждёт ответа на своё обращение.

ей закрыли подъезд к дому Не могут подогнать скорую. Случчанка жалуется, что уже 10 лет как

Геннадий Мастицкий

Геннадий Мастицкий — бывший глава Слуцкого уголовного розыска. Он руководил отделом с 1991 по 1994 год, в те самые «лихие 90-е». Раскрываемость в «уголовке» Слуцка под его началом была около 87% — это очень высокий показатель даже по нынешнему времени. В числе преступлений, раскрытых оперативниками Мастицкого, были поимка серийного конокрада и разоблачение банды магазинных воров, которая базировалась в сельском клубе.

воспоминания ветерана Геннадия Казимировича Мастицкого Слуцкий уголовный розыск в «лихие» 90-е:

Юрий Доманский

Юрий Доманский — основатель успешного фермерского хозяйства «Прамень» в деревне Борок Слуцкого района. Он не раз помогал местным жителям, участвовал в благоустройстве пляжа и площадки для детей. Недавно фермер помог незнакомой женщине, у которой «Хундай» завяз в лесной дороге. Юрий остановился и на своей машине отвёз её к владельцу трактора, который и вытащил автомобиль. Об этом сама спасённая случчанка рассказала «Кур’еру».