В слуцких лесах пошли белые грибы. Фото из Instagram

На этой неделе случчане стали выкладывать в Instagram результаты своей «тихой охоты», и находят в основном боровики. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram, а также поделились с нами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Ковальчук (@kovalchuktatyana)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна (@kopat75alena)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CRAZY FISH ▪︎ РЫБАЛКА (@konopliov.andrei)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кірыл Грышко (@grishka_by)

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