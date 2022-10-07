На этой неделе случчане стали выкладывать в Instagram результаты своей «тихой охоты», и находят в основном боровики. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram, а также поделились с нами.

 

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Публикация от Татьяна Ковальчук (@kovalchuktatyana)

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Публикация от Алёна (@kopat75alena)

 

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Публикация от CRAZY FISH ▪︎ РЫБАЛКА (@konopliov.andrei)

 

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Публикация от Кірыл Грышко (@grishka_by)

В слуцких лесах пошли белые грибы. Фото из Instagram
Фотографии: instagram.com/kopat75alena

В слуцких лесах пошли белые грибы. Фото из Instagram

В слуцких лесах пошли белые грибы. Фото из Instagram

В слуцких лесах пошли белые грибы. Фото из Instagram

В слуцких лесах пошли белые грибы. Фото из Instagram

В слуцких лесах пошли белые грибы. Фото из Instagram

В слуцких лесах пошли белые грибы. Фото из Instagram

В слуцких лесах пошли белые грибы. Фото из Instagram

В слуцких лесах пошли белые грибы. Фото из Instagram

В слуцких лесах пошли белые грибы. Фото из Instagram

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