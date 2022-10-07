Посмотрите, какие вещи мы подобрали в «Мода Макс». Семь образов на осень (фото)

За окном уже октябрь — пора спрятать летние платья подальше в шкаф и дополнить свой гардероб тёплой одеждой. Для этого мы посетили магазин секонд-хенд «Мода Макс», где подобрали образы на осень.

Первый образ — уютный джемпер в полоску, штроксовая куртка оверсайз и чёрная джинсовая мини-юбка.

Для второго образа мы подобрали бомбер тёмно-бирюзового цвета, лонгслив в тон и тёмные джинсы.

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Третий образ у нас получился в стиле old money. Для него выбрали брюки в клетку и белый джемпер с воротником в ретростиле.

Четвёртый образ — белые брюки и джемпер с чёрными полосками.

Пятый образ — джемпер в полоску, тёплая юбка-плиссе с завышенной талией и удлинённый пиджак.

Шестой образ — стёганое пальто с принтом «турецкий огурец». Кстати, стёганое пальто — тренд осень/зима 2022-2023.

Седьмой образ — уютное полупальто с капюшоном и белый джемпер.

Все образы подобраны в магазине секонд-хенд «Мода Макс».