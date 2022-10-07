С 6 октября в Беларуси Комитет госконтроля фиксирует цены на товары. Информация собирается со всех торговых объектов страны.

Начиная с пятницы, 7 октября, контролирующие органы выходят на проверки цен продовольственных и непродовольственных товаров в рознице.

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При выявлении фактов роста цен на любые товары Госконтроль при поддержке правоохранителей и Генпрокуратуры обещает реагировать жёстко, инициируя открытие уголовных дел.

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