14 октября в Беларуси отмечается День матери. Чем порадовать самого близкого человека в праздник и как сделать так, чтобы сюрприз точно понравился? Наши советы и подсказки.

  • Когда боитесь не угадать — смело покупайте любимые мамины конфеты или цветы, но в гораздо большем количестве, чем обычно, чтобы обозначить особенность этого дня.
  • Выбирая презент, помните, сколько маме лет. Если она молода — ищите смелые, яркие подарки. Женщина в преклонном возрасте скорее оценит более консервативную и практичную вещь.
  • Подарок не должен быть формальным. Поэтому, отправляясь за презентом, выбирайте то, что действительно маме нужно и чем она будет пользоваться.
  • Альтернативой полезной вещи может стать творческий сюрприз, напоминающий о ваших с мамой отношениях. Например, фотокнига из ваших совместных снимков или фотопанно на стену.
  • Если вы решили выбрать «быто­вой» подарок,
    не стоит покупать набор кастрюль или очеред­ную сковородку. Попро­буйте найти что-то бо­лее современное из кухонных гаджетов.
  • Выбранный подарок дополните открыткой или милым букетом цветов. Не забудьте сопроводить вручение комплимен­том или ласковыми словами. Для мамы ведь главное — ваше внимание.

Подарки, которые обязательно порадуют

А вот небольшой список из тех номинаций, что подходят мамам всех возрастов и характеров. Именно поэтому вы можете выбирать любой, добавив личную открытку и тёплые слова.

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  • Праздничный торт. Если уверены в своих силах, пеките и украшайте сами.
  • Цветочная композиция.
  • Набор медов разных сортов.
  • Кухонные гаджеты, облегчающие труд хозяйки.
  • Маникюрный набор.
  • Любимые духи.
  • Пушистый плед приятной расцветки.
  • Домашний халат и тапочки.
  • Махровый халат с вышивкой «Супермама».
  • Косметичка с полезными средствами для ухода за кожей.
  • Курс массажа.
  • Банная серия косметики — пены, бомбочки, масла, скрабы, соли.
  • Скатерть с салфетками.
  • Оформленный фотоальбом.
  • Новый зонтик.
  • Сертификат в салон красоты.
  • Набор полотенец.
  • Настольная лампа.
  • Записная книжка с ручкой.

Букет

Букеты ко Дню матери и на любой другой праздник.
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Пряники

Поздравить любимых мам с Днём матери можно вкусно и красиво!
Пряничные наборы, штучные пряники с тёплыми словами поздравления, а также наборы с баночкой солёной карамели и макарон порадуют ваших мам!

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