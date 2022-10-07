14 октября в Беларуси отмечается День матери. Чем порадовать самого близкого человека в праздник и как сделать так, чтобы сюрприз точно понравился? Наши советы и подсказки.

Когда боитесь не угадать — смело покупайте любимые мамины конфеты или цветы, но в гораздо большем количестве, чем обычно, чтобы обозначить особенность этого дня.

Выбирая презент, помните, сколько маме лет. Если она молода — ищите смелые, яркие подарки. Женщина в преклонном возрасте скорее оценит более консервативную и практичную вещь.

Подарок не должен быть формальным. Поэтому, отправляясь за презентом, выбирайте то, что действительно маме нужно и чем она будет пользоваться.

Альтернативой полезной вещи может стать творческий сюрприз, напоминающий о ваших с мамой отношениях. Например, фотокнига из ваших совместных снимков или фотопанно на стену.

Если вы решили выбрать «быто­вой» подарок,

не стоит покупать набор кастрюль или очеред­ную сковородку. Попро­буйте найти что-то бо­лее современное из кухонных гаджетов.

не стоит покупать набор кастрюль или очеред­ную сковородку. Попро­буйте найти что-то бо­лее современное из кухонных гаджетов. Выбранный подарок дополните открыткой или милым букетом цветов. Не забудьте сопроводить вручение комплимен­том или ласковыми словами. Для мамы ведь главное — ваше внимание.

Подарки, которые обязательно порадуют

А вот небольшой список из тех номинаций, что подходят мамам всех возрастов и характеров. Именно поэтому вы можете выбирать любой, добавив личную открытку и тёплые слова.

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Праздничный торт. Если уверены в своих силах, пеките и украшайте сами.

Цветочная композиция.

Набор медов разных сортов.

Кухонные гаджеты, облегчающие труд хозяйки.

Маникюрный набор.

Любимые духи.

Пушистый плед приятной расцветки.

Домашний халат и тапочки.

Махровый халат с вышивкой «Супермама».

Косметичка с полезными средствами для ухода за кожей.

Курс массажа.

Банная серия косметики — пены, бомбочки, масла, скрабы, соли.

Скатерть с салфетками.

Оформленный фотоальбом.

Новый зонтик.

Сертификат в салон красоты.

Набор полотенец.

Настольная лампа.

Записная книжка с ручкой.

Букет

Букеты ко Дню матери и на любой другой праздник.

Предлагаем интересные идеи букетов. Поможем выбрать красивые цветы любимой маме на любой вкус и бюджет.

Доставка по городу Слуцку БЕСПЛАТНО.

Контакты:

Адрес: цветочный рынок, п. 13

Режим работы: с 7.00 до 22.00

Телефон: 8 029 682 79 77

Instagram: @kvetki_slutsk

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ИП Кракасевич А. Н. УНП 690254505

Пряники

Поздравить любимых мам с Днём матери можно вкусно и красиво!

Пряничные наборы, штучные пряники с тёплыми словами поздравления, а также наборы с баночкой солёной карамели и макарон порадуют ваших мам!

Телефон: 8 044 763 59 97

Instagram: @pryanie_pryaniki

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Физ.лицо Катович Е.И. УНП КВ3593881

Сертификат на услуги от студии красоты

Отличный подарок ко Дню матери — сертификат на услуги от студии красоты DIAMOND.

Сертификаты на любую сумму от 35 рублей.

Педикюр

Маникюр/долговременное покрытие ногтей

Наращивание ресниц

Ламинирование+ботокс для ресниц

Адрес: Ленина, 118А

Телефон: 8 029 684 42 03

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Физ. лицо Филатова Н. И. УНП 601011747