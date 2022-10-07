14 октября в Беларуси отмечается День матери. Чем порадовать самого близкого человека в праздник и как сделать так, чтобы сюрприз точно понравился? Наши советы и подсказки.
- Когда боитесь не угадать — смело покупайте любимые мамины конфеты или цветы, но в гораздо большем количестве, чем обычно, чтобы обозначить особенность этого дня.
- Выбирая презент, помните, сколько маме лет. Если она молода — ищите смелые, яркие подарки. Женщина в преклонном возрасте скорее оценит более консервативную и практичную вещь.
- Подарок не должен быть формальным. Поэтому, отправляясь за презентом, выбирайте то, что действительно маме нужно и чем она будет пользоваться.
- Альтернативой полезной вещи может стать творческий сюрприз, напоминающий о ваших с мамой отношениях. Например, фотокнига из ваших совместных снимков или фотопанно на стену.
- Если вы решили выбрать «бытовой» подарок,
не стоит покупать набор кастрюль или очередную сковородку. Попробуйте найти что-то более современное из кухонных гаджетов.
- Выбранный подарок дополните открыткой или милым букетом цветов. Не забудьте сопроводить вручение комплиментом или ласковыми словами. Для мамы ведь главное — ваше внимание.
Подарки, которые обязательно порадуют
А вот небольшой список из тех номинаций, что подходят мамам всех возрастов и характеров. Именно поэтому вы можете выбирать любой, добавив личную открытку и тёплые слова.
- Праздничный торт. Если уверены в своих силах, пеките и украшайте сами.
- Цветочная композиция.
- Набор медов разных сортов.
- Кухонные гаджеты, облегчающие труд хозяйки.
- Маникюрный набор.
- Любимые духи.
- Пушистый плед приятной расцветки.
- Домашний халат и тапочки.
- Махровый халат с вышивкой «Супермама».
- Косметичка с полезными средствами для ухода за кожей.
- Курс массажа.
- Банная серия косметики — пены, бомбочки, масла, скрабы, соли.
- Скатерть с салфетками.
- Оформленный фотоальбом.
- Новый зонтик.
- Сертификат в салон красоты.
- Набор полотенец.
- Настольная лампа.
- Записная книжка с ручкой.
Букет
Букеты ко Дню матери и на любой другой праздник.
Предлагаем интересные идеи букетов. Поможем выбрать красивые цветы любимой маме на любой вкус и бюджет.
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Пряники
Поздравить любимых мам с Днём матери можно вкусно и красиво!
Пряничные наборы, штучные пряники с тёплыми словами поздравления, а также наборы с баночкой солёной карамели и макарон порадуют ваших мам!
Телефон: 8 044 763 59 97
Instagram: @pryanie_pryaniki
Физ.лицо Катович Е.И. УНП КВ3593881
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