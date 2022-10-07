Правительство Беларуси ввело мораторий на повышение розничных цен, а МАРТ сообщил, что с 6 октября запрещается рост цен как продовольственных, так и непродовольственных групп товаров.

Эти все меры оперативно приняли после того, как на совещании с экономическим блоком на тему инфляции Александр Лукашенко запретил повышение цен в стране.

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«С 6 октября юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающие услуги на территории Беларуси, не смогут повысить цены на все товары, как продовольственные, так и непродовольственные, и услуги», — говорится в сообщении Совмина, пишет Sputnik.

Также правительство запретило повышение цен и тарифов в результате отмены скидочных акций и распродаж.

Цены можно будет увеличить только по решению республиканских органов госуправления, подчинённых правительству госорганизаций, облисполкомов и Мингорисполкома, но только если это экономически целесообразно.

Устанавливать цены на товары, которые до 6 октября ещё не были произведены или ввезены, тоже нужно будет по согласованию с госорганами.

Контроль за насыщением белорусского рынка товарами будут проводить они же и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Им также в случае нарушения моратория предоставлено право останавливать работу магазинов и действие лицензий.

МАРТ сообщил, что жители могу сообщить о росте цен через онлайн-анкету, заполнить которую можно с любого устройства, подключённого к сети Интернет, пройдя по ссылке.