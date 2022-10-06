В Слуцке возобновился краеведческий проект. Участвовать могут все желающие

Краеведы совместно со Слуцкой епархией и газетой «Кур’ер» организуют лекции по истории Слуцка и его окрестностей. Вчера, 5 октября, в Слуцком епархиальном управлении прошла первая в этом году встреча. Такие циклы лекций проходили ежегодно с 2016 года, но традицию в 2020 году прервала пандемия.

Пришедшие поговорили с известными краеведами и настоятелем храма иконы Божией Матери «Целительница» отцом Александром. Встретился с собравшимися и епископ Слуцкий и Солигорский Евсевий, который благословил присутствующих в добрый путь познания.

Цель первой встречи — познакомить слушателей друг с другом, поэтому каждый вкратце поведал о своей жизненной стезе. Среди пришедших на встречу были люди с разным жизненным опытом — учителя, строителя, врача, чиновника, журналиста, художника, жёны военных. Многие из них — на заслуженном отдыхе. Но продолжают активную жизнь: кто-то разводит цветы, кто-то занимается садом и огородом, кто-то рукоделием, кто-то разводит пчёл. Между прочим, наш владыка Евсевий имеет специальность «техник-пчеловод».

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Лекторы в общих чертах обрисовали тематику будущих занятий, определили ближайшие планы. Всех присутствующих на встрече объединяло одно чувство — интерес и любовь к родной сторонке — Случчине!

Лекции будут проходить каждую среду в 19.00 в епархиальном управлении по адресу: улица Максима Богдановича, 9. Приходите все желающие!

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