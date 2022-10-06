Водители жаловались на «стиральную доску» на дороге. В Слуцке между 12-м городком и льнозаводом идут работы (фотофакт)

В сентябре на участке дороги между льнозаводом и 12-м городком дорожники сняли слой асфальта. Сегодня техника разгоняла лужи на обочинах.

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Напомним, что в феврале этого года «Кур’ер» рассказывал про «болевые точки» водителей. Тогда житель Слуцка в чате нашего Telegram-канала написал: «Вопрос: участок дороги от 9-й школы в сторону льнозавода починили? Неделю назад там что-то разворотили, знаки поставили. И? Моя одна извилина не понимает, зачем вырезать куски асфальта на месте ям и неделями их не заделывать. Это новая технология или схема ремонта старая?».