Не могут подогнать скорую. Случчанка жалуется, что уже 10 лет как ей закрыли подъезд к дому

В редакцию «Кур’ера» обратилась Елена Зазулинская, которая живёт в микрорайоне «Новодворцы», в маленьком частном секторе за железнодорожными путями. Она рассказала, что уже 10 лет к ней во двор не может проехать никакая машина, в том числе скорая и цистерна для откачки канализации.

Что случилось

В начале 90-х Елена Зазулинская и её муж Иван жили в доме на участке, который принадлежал отцу мужа. На этом же участке семья построила домик-времянку, куда переселились родители Ивана.

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Через несколько лет родители мужа зарегистрировали времянку как жилой дом. И под этот дом им выделили часть участка, который как раз начинается перед воротами Елены. Новый дом с новым участком Зазулинские-старшие продали другим людям. А старый дом с оставшимся участком со временем перешёл по наследству к мужу Елены. Позже к нему сделали пристройку.

До 2012 года Елена спокойно ездила по старой дороге через соседский участок (Елена Зазулинская — бывший инструктор по вождению и водит машину с 1976 года). Однако потом новый владелец дома обнёс свою землю забором, и ворота Зазулинских оказались заблокированы. Теперь Елена не может подъехать на машине к крыльцу, потому что пространство между её домом и границей соседского участка слишком узкое, чтобы там проехала машина.

Кроме того, к крыльцу дома не может подъехать скорая помощь. Также оказался отрезан путь для цистерны, которая откачивает канализацию. Елене пришлось покупать насос и дорогую химию, чтобы откачивать содержимое колодца самой (её муж на инвалидности и живёт с дочерью в Селище).

Тяжбы, споры, разбирательства

Елена пыталась исправить ситуацию с помощью обращений. Она обращалась в разные органы, в милицию (фото соответствующих документов есть в распоряжении редакции). К ней приезжали чиновники. Однако ситуация оставалась без изменений.

В среду, 5 октября, Елена Зазулинская ходила на приём к депутату Парламентского Собрания Татьяне Рунец, которая приезжала в Слуцкий райисполком. После приёма депутат и представители Слуцкого райисполкома приезжали к Елене, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Как рассказала Елена «Кур’еру» 6 октября, сейчас она ждёт ответа на своё обращение к Татьяне Рунец.