Министерство образования утвердило новые правила для педагогов для работы с учащимися во внеурочное время. Инструкция опубликована на Национальном правовом интернет-портале.
Что входит в воспитательную работу:
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения к историко-культурному наследию и традициям белорусского народа;
- создание условий для самоопределения, социализации и самореализации личности обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Кроме того, у педагогов должен быть составлен план на проведение внеучебной работы. Это они могут сделать в шестой школьный день:
«Воспитательная работа во внеучебное время с обучающимися /…/ организуется в режиме шестидневной недели, которая включает в себя пятидневную учебную неделю и шестой школьный день, кроме организации образовательного процесса для учащихся в училищах олимпийского резерва», — говорится в инструкции.
Что ещё должны делать классные руководители или кураторы вузов:
- содействовать адаптации учащихся и создавать благоприятный психологический климат, сплочённость в коллективе;
- на классных часах рассматривать вопросы дисциплины;
- проводить информационные часы, посвящённые памятным событиям и госпраздникам;
- проводить профилактику противоправному поведению и формировать правовую культуру;
- следить за тем, чтобы у ребёнка была благоприятная обстановка дома, чтобы соблюдались его интересы и права, а также изучать особенности семейного воспитания несовершеннолетнего;
- приучать детей к самостоятельной жизни, помогать с выбором профессии и самоопределением;
- оказывать поддержку БРПО, БРСМ и студенческим организациям;
- приучать к здоровому образу жизни.