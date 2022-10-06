Министерство образования утвердило новые правила для педагогов для работы с учащимися во внеурочное время. Инструкция опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

Что входит в воспитательную работу:

Реклама

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения к историко-культурному наследию и традициям белорусского народа;

создание условий для самоопределения, социализации и самореализации личности обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Кроме того, у педагогов должен быть составлен план на проведение внеучебной работы. Это они могут сделать в шестой школьный день:

«Воспитательная работа во внеучебное время с обучающимися /…/ организуется в режиме шестидневной недели, которая включает в себя пятидневную учебную неделю и шестой школьный день, кроме организации образовательного процесса для учащихся в училищах олимпийского резерва», — говорится в инструкции.

Что ещё должны делать классные руководители или кураторы вузов: