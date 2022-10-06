Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом он заявил по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции.

«С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведёт задним числом что-то, какие-то расчёты, перерасчёты», — сказал Лукашенко.

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Однако Александр Лукашенко отметил, что могут быть исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения: «Если будет принято решение министра или председателей облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день».