Александр Лукашенко подписал указ № 351 «О развитии агроэкотуризма». Он исключает возможность ведения гостиничного или ресторанного бизнеса под видом агроэкоусадеб, повышает качество услуг в них и защищает права людей, проживающих по соседству, сообщает пресс-служба президента.

Указ уточняет требования к объектам агроэкотуризма:

Реклама

по числу жилых комнат для агроэкотуристов — должно быть не более десяти;

по ведению личного подсобного хозяйства и количеству оказываемых в комплексе видов услуг — не менее двух.

В перечень услуг добавили мастер-классы, которые ознакомят туристов с ремёслами и национальными традициями региона.

Документ устанавливает ответственность владельцев агроэкоусадеб за нарушение, в том числе со стороны посетителей, общественного порядка или спокойствия граждан, несоблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранных, противопожарных требований.

Также вводятся ограничения по проведению презентаций, юбилеев, банкетов, других мероприятий в непосредственной близости от соседних жилых домов.

До 1 июля 2023 года действующие агроэкоусадьбы обязаны получать в райисполкомах разрешения на ведение деятельности в сфере агроэкотуризма.

«В целях создания дополнительных условий для развития агроэкотуризма в глубинке облисполкомы наделены правом определять перечни населённых пунктов, на территории которых размещение агроэкоусадеб не допускается. Вместе с тем предусмотрена возможность продолжения работы существующих агроэкоусадеб на таких территориях при условии выполнения иных требований указа», — говорится в сообщении пресс-службы.