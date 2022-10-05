Датчик установили на 96-м километре Р-23 «Минск-Микашевичи» с 3 по 16 октября. Ограничение скорости для всех видов транспортных средств — 80 км/ч, сообщает УВД Миноблисполкома.
Управление Госавтоинспекции Минской области провело анализ ДТП, причиной которых было нарушение водителями установленной скорости движения.
Для того чтобы предотвратить эти происшествия, мобильные датчики контроля скорости установили «в местах концентрации ДТП». После 16 октября сотрудники ГАИ оценят эффективность таких мер и решат, использовать дальше такие датчики для профилактики аварий или нет.
Где ещё установили датчики контроля скорости в Минской области:
- автомобильная дорога М-3 «Минск-Витебск», 80 км, ограничение скорости для всех видов транспортных средств – 60 км/ч;
- автомобильная дорога Р-53 «Слобода — Новосады», 5 км, 6 км, ограничение скорости для легковых ТС, автобусов и мотоциклов – 100 км/ч, 80 км/ч – для грузовых ТС;
- автомобильная дорога М-7 «Минск-граница Литвы», 78 км, ограничение скорости 90 км/ч — для легковых ТС, автобусов и мотоциклов, 70 км/ч – для грузовых ТС;
- автомобильная дорога Р-23 «Минск-Микашевичи», 96км, ограничение скорости для всех видов транспортных средств – 80 км/ч;
- автомобильная дорога М-5 «Минск-Гомель», 32 км, ограничение скорости для легковых ТС – 80 км/ч, 70 км/ч – для грузовых ТС, 90 км/ч – для автобусов и мотоциклов;
- автомобильная дорога М-4 «Минск-Могилёв», 17 км, ограничение скорости для всех видов транспортных средств – 90 км/ч;
- автомобильная автодорога Н-9031 «Колодищи-Заславль», 3 км, ограничение скорости для всех транспортных средств – 60 км/ч;
- автомобильная дорога Р-1 «Минск-Дзержинск», 17 км, ограничение скорости для всех видов транспортных средств – 80 км/ч;
- автомобильная дорога Р-28 «Минск-Нарочь», 29 км, ограничение скорости для всех видов транспортных средств — 70 км/ч;
- автомобильная дорога Р-28 «Минск-Нарочь», 36 км, ограничение скорости для легковых ТС, автобусов и мотоциклов – 90 км/ч, для грузовых ТС – 70 км/ч;
- г.Марьина Горка, ул. Чапаева, ограничение скорости для всех видов транспортных средств – 40 км/ч;
- автомобильная дорога Н-8331 «Раков-Ивенец-Дзержиново» н.п. Междуречье, 3 км, ограничение скорости для всех видов транспортных средств – 60 км/ч;
- подъезд от автодороги Р-1 «Минск-Дзержинск» к г.Дзержинску, 1 км, ограничение скорости для всех видов транспортных средств – 70 км/ч;
- автомобильная дорога Р-53 «Слобода-Новосады», 44 км, ограничение скорости для всех видов транспортных средств – 60 км/ч;
- автомобильная дорога Р-53 «Слобода-Новосады», 33 км, ограничение скорости для всех видов транспортных средств – 60 км/ч;
- г. Борисов, ул. Гагарина, ограничение скорости для всех видов транспортных средств – 60 км/ч;
- автомобильная дорога М-3 «Минск-Витебск», 45 км, ограничение скорости для всех видов транспортных средств – 70 км/ч.