Датчик установили на 96-м километре Р-23 «Минск-Микашевичи» с 3 по 16 октября. Ограничение скорости для всех видов транспортных средств — 80 км/ч, сообщает УВД Миноблисполкома.

Управление Госавтоинспекции Минской области провело анализ ДТП, причиной которых было нарушение водителями установленной скорости движения.

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Для того чтобы предотвратить эти происшествия, мобильные датчики контроля скорости установили «в местах концентрации ДТП». После 16 октября сотрудники ГАИ оценят эффективность таких мер и решат, использовать дальше такие датчики для профилактики аварий или нет.

Где ещё установили датчики контроля скорости в Минской области: