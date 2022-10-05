«Кур’ер» проводит акцию по подписке героев своих публикаций. Но в этот раз подписчиком газеты стала организация.



Специально ко Дню пожилых людей, который отмечался в Беларуси 1 октября, мы подписали отделение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Слуцкого центра соцобслуживания населения. Теперь его обитатели будут иметь возможность читать газету «Кур’ер».

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Где подписаться

В отделениях почтовой связи «Белпочта».

На дому, сделав заявку на подписку у почтальона по тел. (8 01795) 4 70 45 (для Слуцка).

Через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку.

При помощи платёжно-справочных терминалов.

В редакции: г.Слуцк, ул.Ленина, 128 (в будние дни с 9 до 17 часов).

Сколько стоит

индивидуальная:

1 месяц — 5,45 руб.;

3 месяца — 16,35 руб.

ведомственная:

1 месяц — 5,82 руб.;

3 месяца — 17,46 руб.

Подписной индекс: 64066.