Общий тираж работ Людмилы Хведчени – около 1 000 000 экземпляров. Даты и люди Случчины

В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого и близлежащих районов. Сегодня это Людмила Хведченя — известный белорусский учёный в области иноязычного образования, профессор, доктор педагогических наук, специалист в области германского языкознания, истории педагогики и образования. 9 октября ей исполняется 75 лет.

Людмила Хведченя родилась в деревне Малые Прусы Копыльского района. После окончания школы поступила в Минский государственный педагогический институт иностранных языков.

Своей специальностью выбрала английский и немецкий языки. И вся её дальнейшая деятельность была связана с преподаванием, разработкой методик обучения иностранным языкам. Она написала сотни научных работ, учебники и методические пособия для студентов и педагогов.

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Образование и карьера

В 1982 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности «Германские языки».

В 1988 г. присуждено учёное звание доцента.

В 2003 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора педагогических наук по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования».

«Общая педагогика, история педагогики и образования». В 2017 г. присуждено учёное звание профессора.

Хведченя Л.В. ведёт активную научно-педагогическую деятельность. Долгое время была членом Учёного совета БГУ, а также Совета ГУН БГУ. В настоящее время является членом Совета по защите диссертаций при МГПУ им. М. Танка; членом комитета по присуждению премий им. В.И. Пичеты в БГУ.

Достижения и награды

Является лауреатом премии Президента Республики Беларусь (2001) и гранта Fullbright (2004-2005).

Награждена нагрудным знаком «Отличник образования» (1997),

Почётной грамотой Совета Министров РБ (2008),

Почётной грамотой Высшей аттестационной комиссии РБ (2011),

Почётной грамотой Министерства образования РБ (2016).

Людмила Владимировна – автор более 200 научных работ, среди которых две монографии, шесть учебников и учебно-методических пособий. Общий тираж изданных пособий – около 1 000 000 экземпляров.