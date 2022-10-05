Поговорить на эту тему решила после услышанного мной рассказа. Мать трёхлетнего малыша рассердилась на подругу из-за того, что та подарила ребёнку на день рождения книгу. Женщина довольно громко, с возмущением говорила примерно следующее (за дословность не ручаюсь):

«У сына был день рождения. Мы позвали гостей, родственников. Принесли много подарков: хорошие игрушки, одежду. Близкие дарили деньги. А подруга-соседка принесла книгу со сказками. Конечно, она недёшево стоит, но мы книги не читаем. Да Артёмка у нас уже в телефоне в игры играет! Что делать теперь с этой книгой, ума не приложу. Ребёнок не слушает, если когда и читаем, только рвёт листы в книгах. Придётся думать, кому её передаривать. Правда, тут другая проблема: мне-то как неудобно будет прийти с таким подарком — книгой! Я потом подруге сказала, что книга нам не нужна, а она обиделась. Да ещё мне сказала, что не понимает, как можно не читать с ребёнком! В общем, поссорились, не здороваемся».

Чтение книг лучше слушания телефона

Этот разговор вызвал у меня печальное сожаление, но позиция этой матери — не исключение. Родители дают ребёнку в руки телефон очень рано, не задумываясь. Малыш занят, а родители могут вздохнуть.

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С появлением телефонов чтение стало неактуальным занятием у молодых родителей. Нужно сесть, настроиться, читать так, чтобы ребёнку было интересно. Силы, время, энергия. Зачем напрягаться, если всё может решить телефон: ребёнка от него просто не оторвать! А можно включить электронную сказку, и пусть кто-то другой расскажет её ребёнку. В последнее время встречаются люди, которые говорят: «А что, библиотеки ещё работают? Вы туда ходите?»

В чём польза совместного чтения с ребёнком?

Чем раньше начать читать с ребёнком, тем лучше. Ребёнок слышит голос, интонации, улавливает мимику и жесты, воспринимает рисунки и привыкает к этому занятию. А если ему раз в две недели показать мимоходом книжку, то, конечно же, он будет рвать страницы, не зная, что с ней делать.

Лучше всего выработать домашнюю традицию, своего рода ритуал — читать перед сном (обедом, ужином или в другое время). У ребёнка сформируется устойчивая привычка — сейчас читаем книгу. Только делать это нужно систематически. Если чтение превратить в увлекательное занятие, то ребёнок будет сам просить: «Почитай!».

Чтение лучше других занятий развивает речь. Снижается вероятность трудностей с произношением, формируется грамотность, пополняется пассивный словарь, который рано или поздно перейдёт в активную правильную речь.

Слушание книги развивает воображение, ведь электронная сказка говорит чужим, не маминым голосом, а мультик преподносит готовый сюжет. Когда мама читает с выражением, правильной интонацией, жестами и голосом показывая медведя или зайца, воображение у ребёнка работает очень активно.

Чтение напрямую связано с речью. Сейчас у многих детей в дошкольном возрасте и в начальной школе наблюдаются многочисленные дефекты речи. Одна из причин — отсутствие разговоров, чтения книг. Мультфильмы не дают ребёнку возможности фиксировать правильную артикуляцию. Этому возможно научиться, только смотря на говорящего и повторяя за ним. Хотите грамотную и связную речь — больше читайте.

Если говорить о сказках, то есть целое направление — сказкотерапия. Сказка может показать пример выхода из сложной ситуации, вывести наружу глубоко спрятанные эмоции и добраться до подсознания. В сказках, которые складывались годами, содержится вековая мудрость и простые истины, которые учат различать хорошее и плохое, добро и зло.

Кто-то скажет, что почитать можно и с телефона. Да, это лучше, чем совсем ничего или просто сунуть гаджет в руки ребёнку. Но сам формат книги, рисунки, перелистывание страниц, привычка держать её в руках и бережно относиться делают чтение чтением.

Учитывая всё это, дарите книги! Пусть книга остаётся лучшим подарком для современных родителей!

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