Жители Беларуси пока не дождались бабьего лета, и любители «тихой охоты» стали жаловаться на скудный урожай грибов из-за холодов и засухи. Правда, одной семье грибников значительно повезло. В TikTok завирусилось видео про огромный гриб, который нашли в лесу на границе Cлуцкого и Cтародорожского районов весом в 1,5 килограмма. А за день белый гриб стал медийным — набрал уже 2,3 миллиона просмотров.

Александра вместе со своей семьёй старается каждые выходные делать «вылазку в грибы». Лес открыла девушка для себя около трёх лет назад и с уверенностью заявляет: «Лес — этом место для отдыха душой и телом, а собирать грибы осенью — приятное дополнение».

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— А походы в лес — это семейное хобби. Спутником по лесу является мой родной брат. К сожалению, муж не любит походы в лес, особенно лосиных клещей, — с улыбкой говорит Александра. — А вот мой ребёнок частенько посещает с нами леса и ему это очень нравится, свежий воздух, золотая осень — сказка.

Такой улов — это мечта для грибников. Какой была ваша реакция?

— Нашли мы его на границе Cлуцкого и Cтародорожского районов в смешанном лесу. Заехали в лес просто на разведку и нашли этого гиганта. Этот гриб побил все мои рекорды, он был просто огромнейший. Решили снять видео, и теперь он стал медийным лицом белорусских лесов. Мне кажется, что такого больше нет.

Александра, расскажите, бывали ли у вас ещё такие большие находки?

— В прошлом году я нашла боровик весом 670 граммов. Но даже теперь вспоминая тот гриб, он кажется обычным в сравнении с этим.

Что приготовили из этого «грибочка» на полтора килограмма? Поделитесь с нами рецептом?

— Из «грибочка» получилось сделать закатки на 5 банок по 450 мл. А рецепт совсем прост, всё, что вам нужно, — литр воды, лавровый лист (4шт), перец душистый (8шт), гвоздика (3шт), соль (80гр), сахар (80гр), уксус (50мл). Доводите воду до кипения и забрасывайте отваренные грибы (варить грибы заранее 20 мин как закипят). А далее в стерилизованные банки. Рецепт довольно прост.

А что обычно готовите из собранных грибов?

— Это уже всё зависит от вида: из опят — солянку, из боровиков — закатки на зиму, и отдельно замораживаем.

Как вы считаете, ваша находка сподвигла всех грибников к поискам?

— Она вызвала бурный интерес у всех, кто посмотрел ролик в TikTok, получилась реклама леса, — с улыбкой отмечает Александра. — Но я хочу отметить: кто ищет, тот всегда найдёт. Любите то, чем вы занимаетесь, и у вас обязательно будут большие победы и находки.

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