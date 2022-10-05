Случчанка Нина Павловна позвонила в редакцию газеты «Кур’ер» и сказала, что на её приусадебном участке очень много ирисов и хризантем.

«Мне 65 лет, уже сложно ухаживать за клумбами. Цветов у меня очень много. Всё отдаю бесплатно, просто жалко выбрасывать. Мне кажется, что, например, школы, детсады или какое-нибудь предприятие может приехать и забрать. Я готова даже заранее подготовить всё», — сказала Нина Павловна.

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Она также пояснила, что лучше всё сделать на этой неделе – как раз можно пересадить эти цветы у себя. Если вам интересно это предложение, звоните Нине Павловне: (8029) 506 17 02. Она живёт в районе за вокзалом.

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