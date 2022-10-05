Геннадий Каземирович Мастицкий руководил отделением уголовного розыска Случчины с 1991 по 1994 год, в непростой период развала Советского Союза и только начинающей становление независимой Беларуси.

Краткая биография

Геннадий Каземирович родился 29 января 1957 года в Слуцке, в родном городе окончил среднюю школу, а затем был призван на срочную военную службу, которую проходил в Военно-морском флоте СССР. Практически сразу после службы в армии Геннадий Мастицкий начал милицейскую карьеру с должности милиционера патрульно-постовой службы, затем окончил высшее политическое училище МВД в Ленинграде и в родной Слуцк прибыл уже в качестве оперуполномоченного уголовного розыска.

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Воровская штаб-квартира в сельском клубе

Руководить отделением уголовного розыска Геннадию Каземировичу довелось в непростое время: в период развала Советского Союза и начала «лихих» 90-х годов прошлого века. На долю Слуцкой «уголовки» в то время выпало немало тяжких преступлений, в том числе убийств, но, как ни странно, наиболее проблемными преступлениями с точки зрения раскрываемости стали серийные кражи из магазинов.

Наиболее запоминающимся для Геннадия Каземировича стало раскрытие серии краж из сельских магазинов в 1992 году. При расследовании очередной кражи и проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения уголовного розыска в подвале сельского клуба обнаружили схрон с украденными продуктами питания и спиртными напитками.

Оперативники решили организовать у клуба засаду, однако прошло несколько дней, а в схрон никто не наведался. Но оперативное чутьё не подвело Геннадия Каземировича, он распорядился продолжать скрытное наблюдение за злополучным подвалом. И в итоге на вечер десятого дня наблюдения один из воришек наведался за харчами.

Долго отпираться злоумышленник не стал, поведал оперативникам о всех подельниках и всех совершённых шайкой кражах. Вскоре все воришки были задержаны и отправились в «места не столь отдалённые».

По следам конокрада

Об эффективности работы уголовного розыска под руководством Геннадия Мастицкого говорит стабильно высокий процент раскрываемости преступлений. В те годы он составлял порядка 87% — очень высокий показатель и для сегодняшнего дня.

Ещё одним показательным случаем, который свидетельствует о целеустремлённости и настойчивости подчинённых Геннадия Каземировича в борьбе с преступностью стало раскрытие кражи лошадей с одной из ферм Слуцкого района.

Прибывшие на место преступления оперативники установили, что у одной из лошадей была своеобразная подкова: так как лошадь прихрамывала на левую заднюю ногу, подковали её особой подковой с треугольной отметкой. Не мешкая, оперативники обнаружили характерный след и пошли по нему. Хитрый конокрад специально вёл украденных коней по пересечённой местности, поэтому использовать автомобильный транспорт оперативники не могли.

Упорно продвигаясь по следу, опера за пять дней пешком преодолели свыше 200 километров и по следу пришли в подворье, принадлежащее представителю цыганской диаспоры, где в хлеву обнаружили украденных лошадей. В ходе расследования данной кражи слуцкими операми попутно был раскрыт ряд краж скота, совершённых тем же цыганом, в соседних районах.

Секрет успеха

По мнению Геннадия Мастицкого, главными факторами успеха работы являются дружный и слаженный коллектив, взаимное уважение и понимание как между сослуживцами, так и между руководителем и подчинёнными.

Сегодня Геннадий Каземирович находится на заслуженном отдыхе, но признаётся, что считает годы, проведённые в отделении уголовного розыска, лучшими в жизни, с теплотой отзывается о сослуживцах и немного скучает о трудных, но интересных и насыщенных буднях оперуполномоченного отделения уголовного розыска.