С 1 октября в детской поликлинике Слуцкой ЦРБ убрали педиатрический участок №15. «Кур’ер» посмотрел, какие адреса за какими участками закреплены. Эти данные есть в свободном доступе в регистратуре поликлиники.

Участок №1 (улицы и номера домов)

улица Копыльская: 1, 3, 5;

улица Копыльская: 29, 31, 33, 35;

улица Копыльская: частный сектор с 17 и выше, с 20 и выше;

улица Лобана с переулками;

улица Коммунальная;

улица Тополёвая;

улица Альсовая;

улица Жукова: 11, 12, 13 ,14, 15, 17, 19;

улица Жукова: частный сектор с 16 и выше;

1-й, 2-й, 3-й и 4-й переулки Урицкого;

улица Кононовича: 2, 4, 6, 8, 10 и выше;

въезд Урицкого;

улица Монахова;

улица Заводская;

улица Светлая;

улица Солнечная: 1-6, 1А, 3А-5А;

улица Старые Лучники: 1, 1А, 3 (Копыльская);

улица Ленина: 185, 187.

Участок №2 (улицы и номера домов)

улица Некрасова: с 58 и выше, с 65 и выше;

улица Надречная: с 1 и выше;

проезд Надречный: с 1 и выше;

улица Красноармейская: с 28 и выше, с 23 и выше;

улица Социалистическая: с 56 и выше, с 61 и выше;

проезд Садовый;

1-й переулок Красноармейский;

2-й переулок Красноармейский;

3-й переулок Красноармейский: 1-3, 2-6;

4-й переулок Красноармейский: 1-3, 2-4;

улица Социалистическая: 108, 110, 112, 116, 118, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 174, 176, 178;

улица Братьев Гилевских;

улица Новая;

улица Малопадерская (вместо Луговой).

Участок №4 (улицы и номера домов)

улица Тутаринова: 1, 3А, 5, 9, 13, 13А, 18А;

улица Молодёжная: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15;

улица Солигорская, 2/2, 12;

улица Головащенко: 8, 12, 16, 18;

улица Виленская: 63, 65, 67, 69, 75;

деревня Малое Жирово;

деревня Криводубовка.

Участок №5 (улицы и номера домов)

улица Строителей: 1, 3, 5, 6, 7, 8 и частный сектор;

1-й переулок Максима Богдановича: частный сектор, 39, 37, 35, 41, 33;

улица Максима Богдановича: 48, 59 и выше, 96 и выше;

1-й переулок Чайковского: 1А, 3 и частный сектор;

улица Заречная;

улица Пугачёва;

(9 в/г, ст. Новодворцы) улица Восточная.

Коттеджи:

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улица Дружная;

переулок Дружный;

улица Цветочная;

улица Обуховича;

улица Добросельская;

улица Вясковая;

улица Добрянка;

улица Листопадовская;

улица Яблоневый сад;

улица Любанская;

переулок Любанский;

улица Успольская;

улица Жытнёвая;

улица Заможняя;

улица Уреченская;

улица Радивиловская;

улица Новосёлов;

улица Осенняя;

улица Ясная;

улица Каштановая;

улица Урожайная;

улица Тенистая;

улица Берёзовая;

улица Красавицкая;

1-й, 2-й переулок Красавицкий.

Участок №6 (улицы и номера домов)

улица Чехова: 2-16, 15-27, 18, 31, 35, 37, 39, 41, 43;

улица Лявоняна;

улица Губина;

улица Дроботова;

улица Кольцова;

улица Ломоносова;

улица Островского;

улица Лермонтова;

улица Кирова;

улица Чкалова;

улица Калинина;

улица Бобруйская;

улица Борисовца: 10, 14, 16, 18, 20, 24;

улица Зелёная: 7А и частный сектор;

улица Жуковского: с 11 и выше, с 16 и выше;

1-й, 2-й, 3-й переулок Жуковского;

улица Ленина: 241-28.

Участок №7 (улицы и номера домов)

улица Зелёная: 17, 17А, 19, 21, 23, 25;

улица Магистральная: 3, 5, 74;

улица Борисовца 20А, 30;

улица Василя Витки, 1;

улица Геологическая;

улица Криничная;

улица Славянская;

улица Ветеранов;

улица Сустречная;

улица Весенняя;

улица Радужная;

улица Озёрная;

улица Ржевская;

улица Горная;

улица Кадетская;

улица Зорная;

улица Васильковая;

улица Снежаньская;

улица Гарина: 21, 38;

улица Гагарина: 33-47.

Участок №8 (улицы и номера домов)

улица Ленина: с 1 по 169, 112, 118, 122, 124, 128, 134, 136А, 138А;

улица Энергетиков;

улица Янки Купалы;

улица Рабочая с переулками;

улица Вишнёвая;

улица Тракторная;

улица Ленинская;

улица Козинцева-Прокопчика;

проезд Пролетарский;

2-й переулок Пролетарский;

улица Жукова: 2, 4, 5А, 6, 7, 10, 12А;

улица Уласовца;

улица Мельничная;

улица Маглыша;

проезд Маглыша;

улица Базарная с переулками;

улица 2-я Колхозная;

1-й переулок Колхозный;

улица Спасская (Абрикосовая);

улица Новая (Выбранецкая);

улица Зелёная (Летняя);

улица Розы Люксембург (Гаспадарчая);

улица Ивановская (Поселковая);

улица Центральная: от черты города до дома №100 (Брановичская);

улица Садовая (Малиновая);

улица Вокзальная, 3;

улица Серяжкая;

улица Хуторская;

переулок Хуторской;

улица Железнодорожная с переулками;

улица Куликова;

2-й переулок Карла Либкнехта.

Участок №9 (улицы и номера домов)

улица Гагарина: кроме 21 и 38, 33-47;

улица Советская: 58 и выше, 75 и выше;

улица Серёгина с переулками;

улица Северная;

улица Московская;

улица Ленина: 248 и выше;

улица Ленина: 282А, 284;

улица Ленина: 239А, 304, 305, 311, 313, 313А, 335, 295, 295Б, 297, 301;

улица Максима Горького;

улица Суворова;

улица Кутузова;

улица Тихая;

улица Куприянова с переулками.

Участок №10 (улицы и номера домов)

улица Чехова: 29, 33, 45, 47, 47А, 51, 53, 55, 49;

улица Зелёная: 3, 3А, 7, 9;

улица Загородная: 1-20;

улица Борисовца: 6 и частный сектор;

улица 14 Партизан: 60, 66, 70, 72, 56, 64, 64А.

Участок №11 (улицы и номера домов)

улица Ленина: 207, 219, 223, 227;

улица Ленина: частный сектор 160-180;

улица Социалистическая: 1, 3, 5;

улица Социалистическая, частный сектор: 10-54, 21-59;

переулок Социалистический;

улица Маяковского;

улица Октябрьская;

переулок Октябрьский;

улица 14 Партизан: 1, 6, 8;

улица Большое кольцо;

улица 1 Августа;

улица 11 Июля;

улица 14 Партизан: 19-61, 32-48;

1-й переулок 14 Партизан;

2-й переулок 14 Партизан;

улица Серпуховская: 2, 6, 8 и частный сектор;

улица Пионерская: 40, 44, 48, 50; частный сектор — 26, 28, 30, 32.

Участок №13 (улицы и номера домов)

улица 8 Марта с переулками;

улица Максима Богдановича: 10-36 (чётные);

1-й и 2-й переулок Красный;

улица Плиева: 1-11, 2-20;

улица 3-я Трудовая;

улица 4-я Трудовая;

улица Толстого: 1, 2, 3, 4, 4А;

1-й переулок Толстого: 1, 2;

улица Розы Люксембург: частный сектор 1, 3, 11, 13, 15;

улица Ленина: 148, 150, 152, 154, 156, 191-197, 201, 203;

улица Копыльская: 4, 6, 9, 12, 14;

улица Парижской Коммуны: 4, 6, 8, 10, 11 и частный сектор;

улица Республиканская: 1, 3;

улица Пионерская: 1, 2, 4, 6, 10 и частный сектор;

улица Комсомольская: 3, 5 с переулками;

переулок Крестьянский;

улица Кононовича, частный сектор;

улица Корзуна: 1, 2, 5, 7 и частный сектор;

улица Красноармейская: 2-26, 1-21;

улица Комсомольская: 11 и частный сектор;

1-й и 2-й переулок Комсомольский;

улица Вечеркевича;

улица Набережная;

улица Зимняя;

переулок Тупиковый;

улица Революционная: 1, 2, частный сектор;

улица Социалистическая, 2.

Участок №14 (улицы и номера домов)

улица Ленина: 211, 213, 215, 221, 225, 231, 182-246;

улица 14 Партизан, 4;

улица Чехова: 3, 5;

улица Советская: 1-73, 2-66;

улица Гончарова с переулками;

улица Некрасова: 1-63, 2-56;

переулок Некрасова;

улица Нахимова;

улица Тельмана;

улица Алешко;

улица Крылова с переулками;

улица Смоленская;

проезд Смоленский;

улица Калиновского;

улица Тургенева;

улица Мичурина;

улица Есенина;

улица Школьная;

улица Баумана;

улица Жуковского: 1-9, 2-14;

улица Пушкина;

улица Богдана Хмельницкого;

переулок Богдана Хмельницкого;

ул. Якуба Коласа;

1-й переулок Якуба Коласа;

улица Козберга;

3-й переулок Красноармейский: 8-12, 5-15;

4-й переулок Красноармейский: 6 и выше, 5 и выше.

Участок №18 (улицы и номера домов)

улица Молодёжная: 7, 9;

улица Солигорская: 2, 6, 8, 10;

улица Тутаринова: 20, 22, 24, 24А, 26;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й переулок Новый;

коттеджи — улицы Солигорская, Новосельская, Западная, Брестская, проезд Западный;

улица Крупской с переулками;

улица Виленская: 57, 59, 73, 108, 110, 45А, частный сектор с 3 по 140;

улица Вокзальная;

улица Вокзальная; переулок Вокзальный;

1-й и 2-й Майский переулок;

проезд Майский;

улица Красногвардейская с переулками;

улица Старобинская;

проезд Карла Либкнехта;

улица 2-ая Западная.

Участок №19 (улицы и номера домов)

улица Чехова: 20, 22 ,59, частный сектор с 76;

улица 14 Партизан: от 100 и выше, 91 дом по нечётной стороне;

улица Кольцевая;

улица Пупоревская;

урочище Пупорево;

улица Ивановского: 5, 5А, 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А;

улица Загородная: 21-35;

улица Минская.

Участок №20 (улицы и номера домов)

улица Максима Богдановича: 27, 29, 33 ,35-57, 88, 56-58;

улица Максима Богдановича: 5, 7-25;

2-й переулок Максима Богдановича;

улица Гастелло;

улица Луговая;

улица Полевая;

улица Чапаева с переулками;

переулок Полевой;

улица Садовый Посад;

улица Стародорожская с переулками;

улица Сентябрьская с переулками;

улица Розы Люксембург, частный сектор;

улица Лацкова;

улица Толстого;

1-й переулок Толстого; с 9 и выше;

улица Плиева: с 13 и выше;

улица Розы Люксембург: с 16 и выше.

ДЛЯ СПРАВКИ. Номера телефонов детской поликлиники