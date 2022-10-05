С 1 октября в детской поликлинике Слуцкой ЦРБ убрали педиатрический участок №15. «Кур’ер» посмотрел, какие адреса за какими участками закреплены. Эти данные есть в свободном доступе в регистратуре поликлиники.

Участок №1 (улицы и номера домов)

  • улица Копыльская: 1, 3, 5;
  • улица Копыльская: 29, 31, 33, 35;
  • улица Копыльская: частный сектор с 17 и выше, с 20 и выше;
  • улица Лобана с переулками;
  • улица Коммунальная;
  • улица Тополёвая;
  • улица Альсовая;
  • улица Жукова: 11, 12, 13 ,14, 15, 17, 19;
  • улица Жукова: частный сектор с 16 и выше;
  • 1-й, 2-й, 3-й и 4-й переулки Урицкого;
  • улица Кононовича: 2, 4, 6, 8, 10 и выше;
  • въезд Урицкого;
  • улица Монахова;
  • улица Заводская;
  • улица Светлая;
  • улица Солнечная: 1-6, 1А, 3А-5А;
  • улица Старые Лучники: 1, 1А, 3 (Копыльская);
  • улица Ленина: 185, 187.

Участок №2 (улицы и номера домов)

  • улица Некрасова: с 58 и выше, с 65 и выше;
  • улица Надречная: с 1 и выше;
  • проезд Надречный: с 1 и выше;
  • улица Красноармейская: с 28 и выше, с 23 и выше;
  • улица Социалистическая: с 56 и выше, с 61 и выше;
  • проезд Садовый;
  • 1-й переулок Красноармейский;
  • 2-й переулок Красноармейский;
  • 3-й переулок Красноармейский: 1-3, 2-6;
  • 4-й переулок Красноармейский: 1-3, 2-4;
  • улица Социалистическая: 108, 110, 112, 116, 118, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 174, 176, 178;
  • улица Братьев Гилевских;
  • улица Новая;
  • улица Малопадерская (вместо Луговой).

Участок №4 (улицы и номера домов)

  • улица Тутаринова: 1, 3А, 5, 9, 13, 13А, 18А;
  • улица Молодёжная: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15;
  • улица Солигорская, 2/2, 12;
  • улица Головащенко: 8, 12, 16, 18;
  • улица Виленская: 63, 65, 67, 69, 75;
  • деревня Малое Жирово;
  • деревня Криводубовка.

Участок №5 (улицы и номера домов)

  • улица Строителей: 1, 3, 5, 6, 7, 8 и частный сектор;
  • 1-й переулок Максима Богдановича: частный сектор, 39, 37, 35, 41, 33;
  • улица Максима Богдановича: 48, 59 и выше, 96 и выше;
  • 1-й переулок Чайковского: 1А, 3 и частный сектор;
  • улица Заречная;
  • улица Пугачёва;
  • (9 в/г, ст. Новодворцы) улица Восточная.

Коттеджи:

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  • улица Дружная;
  • переулок Дружный;
  • улица Цветочная;
  • улица Обуховича;
  • улица Добросельская;
  • улица Вясковая;
  • улица Добрянка;
  • улица Листопадовская;
  • улица Яблоневый сад;
  • улица Любанская;
  • переулок Любанский;
  • улица Успольская;
  • улица Жытнёвая;
  • улица Заможняя;
  • улица Уреченская;
  • улица Радивиловская;
  • улица Новосёлов;
  • улица Осенняя;
  • улица Ясная;
  • улица Каштановая;
  • улица Урожайная;
  • улица Тенистая;
  • улица Берёзовая;
  • улица Красавицкая;
  • 1-й, 2-й переулок Красавицкий.

Участок №6 (улицы и номера домов)

  • улица Чехова: 2-16, 15-27, 18, 31, 35, 37, 39, 41, 43;
  • улица Лявоняна;
  • улица Губина;
  • улица Дроботова;
  • улица Кольцова;
  • улица Ломоносова;
  • улица Островского;
  • улица Лермонтова;
  • улица Кирова;
  • улица Чкалова;
  • улица Калинина;
  • улица Бобруйская;
  • улица Борисовца: 10, 14, 16, 18, 20, 24;
  • улица Зелёная: 7А и частный сектор;
  • улица Жуковского: с 11 и выше, с 16 и выше;
  • 1-й, 2-й, 3-й переулок Жуковского;
  • улица Ленина: 241-28.

Участок №7 (улицы и номера домов)

  • улица Зелёная: 17, 17А, 19, 21, 23, 25;
  • улица Магистральная: 3, 5, 74;
  • улица Борисовца 20А, 30;
  • улица Василя Витки, 1;
  • улица Геологическая;
  • улица Криничная;
  • улица Славянская;
  • улица Ветеранов;
  • улица Сустречная;
  • улица Весенняя;
  • улица Радужная;
  • улица Озёрная;
  • улица Ржевская;
  • улица Горная;
  • улица Кадетская;
  • улица Зорная;
  • улица Васильковая;
  • улица Снежаньская;
  • улица Гарина: 21, 38;
  • улица Гагарина: 33-47.

Участок №8 (улицы и номера домов)

  • улица Ленина: с 1 по 169, 112, 118, 122, 124, 128, 134, 136А, 138А;
  • улица Энергетиков;
  • улица Янки Купалы;
  • улица Рабочая с переулками;
  • улица Вишнёвая;
  • улица Тракторная;
  • улица Ленинская;
  • улица Козинцева-Прокопчика;
  • проезд Пролетарский;
  • 2-й переулок Пролетарский;
  • улица Жукова: 2, 4, 5А, 6, 7, 10, 12А;
  • улица Уласовца;
  • улица Мельничная;
  • улица Маглыша;
  • проезд Маглыша;
  • улица Базарная с переулками;
  • улица 2-я Колхозная;
  • 1-й переулок Колхозный;
  • улица Спасская (Абрикосовая);
  • улица Новая (Выбранецкая);
  • улица Зелёная (Летняя);
  • улица Розы Люксембург (Гаспадарчая);
  • улица Ивановская (Поселковая);
  • улица Центральная: от черты города до дома №100 (Брановичская);
  • улица Садовая (Малиновая);
  • улица Вокзальная, 3;
  • улица Серяжкая;
  • улица Хуторская;
  • переулок Хуторской;
  • улица Железнодорожная с переулками;
  • улица Куликова;
  • 2-й переулок Карла Либкнехта.

Участок №9 (улицы и номера домов)

  • улица Гагарина: кроме 21 и 38, 33-47;
  • улица Советская: 58 и выше, 75 и выше;
  • улица Серёгина с переулками;
  • улица Северная;
  • улица Московская;
  • улица Ленина: 248 и выше;
  • улица Ленина: 282А, 284;
  • улица Ленина: 239А, 304, 305, 311, 313, 313А, 335, 295, 295Б, 297, 301;
  • улица Максима Горького;
  • улица Суворова;
  • улица Кутузова;
  • улица Тихая;
  • улица Куприянова с переулками.

Участок №10 (улицы и номера домов)

  • улица Чехова: 29, 33, 45, 47, 47А, 51, 53, 55, 49;
  • улица Зелёная: 3, 3А, 7, 9;
  • улица Загородная: 1-20;
  • улица Борисовца: 6 и частный сектор;
  • улица 14 Партизан: 60, 66, 70, 72, 56, 64, 64А.

Участок №11 (улицы и номера домов)

  • улица Ленина: 207, 219, 223, 227;
  • улица Ленина: частный сектор 160-180;
  • улица Социалистическая: 1, 3, 5;
  • улица Социалистическая, частный сектор: 10-54, 21-59;
  • переулок Социалистический;
  • улица Маяковского;
  • улица Октябрьская;
  • переулок Октябрьский;
  • улица 14 Партизан: 1, 6, 8;
  • улица Большое кольцо;
  • улица 1 Августа;
  • улица 11 Июля;
  • улица 14 Партизан: 19-61, 32-48;
  • 1-й переулок 14 Партизан;
  • 2-й переулок 14 Партизан;
  • улица Серпуховская: 2, 6, 8 и частный сектор;
  • улица Пионерская: 40, 44, 48, 50; частный сектор — 26, 28, 30, 32.

Участок №13 (улицы и номера домов)

  • улица 8 Марта с переулками;
  • улица Максима Богдановича: 10-36 (чётные);
  • 1-й и 2-й переулок Красный;
  • улица Плиева: 1-11, 2-20;
  • улица 3-я Трудовая;
  • улица 4-я Трудовая;
  • улица Толстого: 1, 2, 3, 4, 4А;
  • 1-й переулок Толстого: 1, 2;
  • улица Розы Люксембург: частный сектор 1, 3, 11, 13, 15;
  • улица Ленина: 148, 150, 152, 154, 156, 191-197, 201, 203;
  • улица Копыльская: 4, 6, 9, 12, 14;
  • улица Парижской Коммуны: 4, 6, 8, 10, 11 и частный сектор;
  • улица Республиканская: 1, 3;
  • улица Пионерская: 1, 2, 4, 6, 10 и частный сектор;
  • улица Комсомольская: 3, 5 с переулками;
  • переулок Крестьянский;
  • улица Кононовича, частный сектор;
  • улица Корзуна: 1, 2, 5, 7 и частный сектор;
  • улица Красноармейская: 2-26, 1-21;
  • улица Комсомольская: 11 и частный сектор;
  • 1-й и 2-й переулок Комсомольский;
  • улица Вечеркевича;
  • улица Набережная;
  • улица Зимняя;
  • переулок Тупиковый;
  • улица Революционная: 1, 2, частный сектор;
  • улица Социалистическая, 2.

Участок №14 (улицы и номера домов)

  • улица Ленина: 211, 213, 215, 221, 225, 231, 182-246;
  • улица 14 Партизан, 4;
  • улица Чехова: 3, 5;
  • улица Советская: 1-73, 2-66;
  • улица Гончарова с переулками;
  • улица Некрасова: 1-63, 2-56;
  • переулок Некрасова;
  • улица Нахимова;
  • улица Тельмана;
  • улица Алешко;
  • улица Крылова с переулками;
  • улица Смоленская;
  • проезд Смоленский;
  • улица Калиновского;
  • улица Тургенева;
  • улица Мичурина;
  • улица Есенина;
  • улица Школьная;
  • улица Баумана;
  • улица Жуковского: 1-9, 2-14;
  • улица Пушкина;
  • улица Богдана Хмельницкого;
  • переулок Богдана Хмельницкого;
  • ул. Якуба Коласа;
  • 1-й переулок Якуба Коласа;
  • улица Козберга;
  • 3-й переулок Красноармейский: 8-12, 5-15;
  • 4-й переулок Красноармейский: 6 и выше, 5 и выше.

Участок №18 (улицы и номера домов)

  • улица Молодёжная: 7, 9;
  • улица Солигорская: 2, 6, 8, 10;
  • улица Тутаринова: 20, 22, 24, 24А, 26;
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й переулок Новый;
  • коттеджи — улицы Солигорская, Новосельская, Западная, Брестская, проезд Западный;
  • улица Крупской с переулками;
  • улица Виленская: 57, 59, 73, 108, 110, 45А, частный сектор с 3 по 140;
    улица Вокзальная;
  • переулок Вокзальный;
  • 1-й и 2-й Майский переулок;
  • проезд Майский;
  • улица Красногвардейская с переулками;
  • улица Старобинская;
  • проезд Карла Либкнехта;
  • улица 2-ая Западная.

Участок №19 (улицы и номера домов)

  • улица Чехова: 20, 22 ,59, частный сектор с 76;
  • улица 14 Партизан: от 100 и выше, 91 дом по нечётной стороне;
  • улица Кольцевая;
  • улица Пупоревская;
  • урочище Пупорево;
  • улица Ивановского: 5, 5А, 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А;
  • улица Загородная: 21-35;
  • улица Минская.

Участок №20 (улицы и номера домов)

  • улица Максима Богдановича: 27, 29, 33 ,35-57, 88, 56-58;
  • улица Максима Богдановича: 5, 7-25;
  • 2-й переулок Максима Богдановича;
  • улица Гастелло;
  • улица Луговая;
  • улица Полевая;
  • улица Чапаева с переулками;
  • переулок Полевой;
  • улица Садовый Посад;
  • улица Стародорожская с переулками;
  • улица Сентябрьская с переулками;
  • улица Розы Люксембург, частный сектор;
  • улица Лацкова;
  • улица Толстого;
  • 1-й переулок Толстого; с 9 и выше;
  • улица Плиева: с 13 и выше;
  • улица Розы Люксембург: с 16 и выше.

ДЛЯ СПРАВКИ. Номера телефонов детской поликлиники

  • Колл-центр: (801795) 5 67 63.
  • Предварительная запись к врачам-специалистам (невролог, хирург, офтальмолог) с 12.00 до 15.00 — (801795) 2 91 02.
  • Вызов врача (педиатра) на дом понедельник-пятница с 07.30 до 14.00, в субботу с 09.00 до 12.00 — (801795) 2 91 02, 5 29 23, 4 10 50.
  • Предварительная запись (по телефону и при обращении) на приём участкового врача-педиатра. Телефоны: (801795) 2 91 02, 5 29 23.