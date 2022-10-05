С 1 октября в детской поликлинике Слуцкой ЦРБ убрали педиатрический участок №15. «Кур’ер» посмотрел, какие адреса за какими участками закреплены. Эти данные есть в свободном доступе в регистратуре поликлиники.
Участок №1 (улицы и номера домов)
- улица Копыльская: 1, 3, 5;
- улица Копыльская: 29, 31, 33, 35;
- улица Копыльская: частный сектор с 17 и выше, с 20 и выше;
- улица Лобана с переулками;
- улица Коммунальная;
- улица Тополёвая;
- улица Альсовая;
- улица Жукова: 11, 12, 13 ,14, 15, 17, 19;
- улица Жукова: частный сектор с 16 и выше;
- 1-й, 2-й, 3-й и 4-й переулки Урицкого;
- улица Кононовича: 2, 4, 6, 8, 10 и выше;
- въезд Урицкого;
- улица Монахова;
- улица Заводская;
- улица Светлая;
- улица Солнечная: 1-6, 1А, 3А-5А;
- улица Старые Лучники: 1, 1А, 3 (Копыльская);
- улица Ленина: 185, 187.
Участок №2 (улицы и номера домов)
- улица Некрасова: с 58 и выше, с 65 и выше;
- улица Надречная: с 1 и выше;
- проезд Надречный: с 1 и выше;
- улица Красноармейская: с 28 и выше, с 23 и выше;
- улица Социалистическая: с 56 и выше, с 61 и выше;
- проезд Садовый;
- 1-й переулок Красноармейский;
- 2-й переулок Красноармейский;
- 3-й переулок Красноармейский: 1-3, 2-6;
- 4-й переулок Красноармейский: 1-3, 2-4;
- улица Социалистическая: 108, 110, 112, 116, 118, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 174, 176, 178;
- улица Братьев Гилевских;
- улица Новая;
- улица Малопадерская (вместо Луговой).
Участок №4 (улицы и номера домов)
- улица Тутаринова: 1, 3А, 5, 9, 13, 13А, 18А;
- улица Молодёжная: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15;
- улица Солигорская, 2/2, 12;
- улица Головащенко: 8, 12, 16, 18;
- улица Виленская: 63, 65, 67, 69, 75;
- деревня Малое Жирово;
- деревня Криводубовка.
Участок №5 (улицы и номера домов)
- улица Строителей: 1, 3, 5, 6, 7, 8 и частный сектор;
- 1-й переулок Максима Богдановича: частный сектор, 39, 37, 35, 41, 33;
- улица Максима Богдановича: 48, 59 и выше, 96 и выше;
- 1-й переулок Чайковского: 1А, 3 и частный сектор;
- улица Заречная;
- улица Пугачёва;
- (9 в/г, ст. Новодворцы) улица Восточная.
Коттеджи:
- улица Дружная;
- переулок Дружный;
- улица Цветочная;
- улица Обуховича;
- улица Добросельская;
- улица Вясковая;
- улица Добрянка;
- улица Листопадовская;
- улица Яблоневый сад;
- улица Любанская;
- переулок Любанский;
- улица Успольская;
- улица Жытнёвая;
- улица Заможняя;
- улица Уреченская;
- улица Радивиловская;
- улица Новосёлов;
- улица Осенняя;
- улица Ясная;
- улица Каштановая;
- улица Урожайная;
- улица Тенистая;
- улица Берёзовая;
- улица Красавицкая;
- 1-й, 2-й переулок Красавицкий.
Участок №6 (улицы и номера домов)
- улица Чехова: 2-16, 15-27, 18, 31, 35, 37, 39, 41, 43;
- улица Лявоняна;
- улица Губина;
- улица Дроботова;
- улица Кольцова;
- улица Ломоносова;
- улица Островского;
- улица Лермонтова;
- улица Кирова;
- улица Чкалова;
- улица Калинина;
- улица Бобруйская;
- улица Борисовца: 10, 14, 16, 18, 20, 24;
- улица Зелёная: 7А и частный сектор;
- улица Жуковского: с 11 и выше, с 16 и выше;
- 1-й, 2-й, 3-й переулок Жуковского;
- улица Ленина: 241-28.
Участок №7 (улицы и номера домов)
- улица Зелёная: 17, 17А, 19, 21, 23, 25;
- улица Магистральная: 3, 5, 74;
- улица Борисовца 20А, 30;
- улица Василя Витки, 1;
- улица Геологическая;
- улица Криничная;
- улица Славянская;
- улица Ветеранов;
- улица Сустречная;
- улица Весенняя;
- улица Радужная;
- улица Озёрная;
- улица Ржевская;
- улица Горная;
- улица Кадетская;
- улица Зорная;
- улица Васильковая;
- улица Снежаньская;
- улица Гарина: 21, 38;
- улица Гагарина: 33-47.
Участок №8 (улицы и номера домов)
- улица Ленина: с 1 по 169, 112, 118, 122, 124, 128, 134, 136А, 138А;
- улица Энергетиков;
- улица Янки Купалы;
- улица Рабочая с переулками;
- улица Вишнёвая;
- улица Тракторная;
- улица Ленинская;
- улица Козинцева-Прокопчика;
- проезд Пролетарский;
- 2-й переулок Пролетарский;
- улица Жукова: 2, 4, 5А, 6, 7, 10, 12А;
- улица Уласовца;
- улица Мельничная;
- улица Маглыша;
- проезд Маглыша;
- улица Базарная с переулками;
- улица 2-я Колхозная;
- 1-й переулок Колхозный;
- улица Спасская (Абрикосовая);
- улица Новая (Выбранецкая);
- улица Зелёная (Летняя);
- улица Розы Люксембург (Гаспадарчая);
- улица Ивановская (Поселковая);
- улица Центральная: от черты города до дома №100 (Брановичская);
- улица Садовая (Малиновая);
- улица Вокзальная, 3;
- улица Серяжкая;
- улица Хуторская;
- переулок Хуторской;
- улица Железнодорожная с переулками;
- улица Куликова;
- 2-й переулок Карла Либкнехта.
Участок №9 (улицы и номера домов)
- улица Гагарина: кроме 21 и 38, 33-47;
- улица Советская: 58 и выше, 75 и выше;
- улица Серёгина с переулками;
- улица Северная;
- улица Московская;
- улица Ленина: 248 и выше;
- улица Ленина: 282А, 284;
- улица Ленина: 239А, 304, 305, 311, 313, 313А, 335, 295, 295Б, 297, 301;
- улица Максима Горького;
- улица Суворова;
- улица Кутузова;
- улица Тихая;
- улица Куприянова с переулками.
Участок №10 (улицы и номера домов)
- улица Чехова: 29, 33, 45, 47, 47А, 51, 53, 55, 49;
- улица Зелёная: 3, 3А, 7, 9;
- улица Загородная: 1-20;
- улица Борисовца: 6 и частный сектор;
- улица 14 Партизан: 60, 66, 70, 72, 56, 64, 64А.
Участок №11 (улицы и номера домов)
- улица Ленина: 207, 219, 223, 227;
- улица Ленина: частный сектор 160-180;
- улица Социалистическая: 1, 3, 5;
- улица Социалистическая, частный сектор: 10-54, 21-59;
- переулок Социалистический;
- улица Маяковского;
- улица Октябрьская;
- переулок Октябрьский;
- улица 14 Партизан: 1, 6, 8;
- улица Большое кольцо;
- улица 1 Августа;
- улица 11 Июля;
- улица 14 Партизан: 19-61, 32-48;
- 1-й переулок 14 Партизан;
- 2-й переулок 14 Партизан;
- улица Серпуховская: 2, 6, 8 и частный сектор;
- улица Пионерская: 40, 44, 48, 50; частный сектор — 26, 28, 30, 32.
Участок №13 (улицы и номера домов)
- улица 8 Марта с переулками;
- улица Максима Богдановича: 10-36 (чётные);
- 1-й и 2-й переулок Красный;
- улица Плиева: 1-11, 2-20;
- улица 3-я Трудовая;
- улица 4-я Трудовая;
- улица Толстого: 1, 2, 3, 4, 4А;
- 1-й переулок Толстого: 1, 2;
- улица Розы Люксембург: частный сектор 1, 3, 11, 13, 15;
- улица Ленина: 148, 150, 152, 154, 156, 191-197, 201, 203;
- улица Копыльская: 4, 6, 9, 12, 14;
- улица Парижской Коммуны: 4, 6, 8, 10, 11 и частный сектор;
- улица Республиканская: 1, 3;
- улица Пионерская: 1, 2, 4, 6, 10 и частный сектор;
- улица Комсомольская: 3, 5 с переулками;
- переулок Крестьянский;
- улица Кононовича, частный сектор;
- улица Корзуна: 1, 2, 5, 7 и частный сектор;
- улица Красноармейская: 2-26, 1-21;
- улица Комсомольская: 11 и частный сектор;
- 1-й и 2-й переулок Комсомольский;
- улица Вечеркевича;
- улица Набережная;
- улица Зимняя;
- переулок Тупиковый;
- улица Революционная: 1, 2, частный сектор;
- улица Социалистическая, 2.
Участок №14 (улицы и номера домов)
- улица Ленина: 211, 213, 215, 221, 225, 231, 182-246;
- улица 14 Партизан, 4;
- улица Чехова: 3, 5;
- улица Советская: 1-73, 2-66;
- улица Гончарова с переулками;
- улица Некрасова: 1-63, 2-56;
- переулок Некрасова;
- улица Нахимова;
- улица Тельмана;
- улица Алешко;
- улица Крылова с переулками;
- улица Смоленская;
- проезд Смоленский;
- улица Калиновского;
- улица Тургенева;
- улица Мичурина;
- улица Есенина;
- улица Школьная;
- улица Баумана;
- улица Жуковского: 1-9, 2-14;
- улица Пушкина;
- улица Богдана Хмельницкого;
- переулок Богдана Хмельницкого;
- ул. Якуба Коласа;
- 1-й переулок Якуба Коласа;
- улица Козберга;
- 3-й переулок Красноармейский: 8-12, 5-15;
- 4-й переулок Красноармейский: 6 и выше, 5 и выше.
Участок №18 (улицы и номера домов)
- улица Молодёжная: 7, 9;
- улица Солигорская: 2, 6, 8, 10;
- улица Тутаринова: 20, 22, 24, 24А, 26;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й переулок Новый;
- коттеджи — улицы Солигорская, Новосельская, Западная, Брестская, проезд Западный;
- улица Крупской с переулками;
- улица Виленская: 57, 59, 73, 108, 110, 45А, частный сектор с 3 по 140;
улица Вокзальная;
- переулок Вокзальный;
- 1-й и 2-й Майский переулок;
- проезд Майский;
- улица Красногвардейская с переулками;
- улица Старобинская;
- проезд Карла Либкнехта;
- улица 2-ая Западная.
Участок №19 (улицы и номера домов)
- улица Чехова: 20, 22 ,59, частный сектор с 76;
- улица 14 Партизан: от 100 и выше, 91 дом по нечётной стороне;
- улица Кольцевая;
- улица Пупоревская;
- урочище Пупорево;
- улица Ивановского: 5, 5А, 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А;
- улица Загородная: 21-35;
- улица Минская.
Участок №20 (улицы и номера домов)
- улица Максима Богдановича: 27, 29, 33 ,35-57, 88, 56-58;
- улица Максима Богдановича: 5, 7-25;
- 2-й переулок Максима Богдановича;
- улица Гастелло;
- улица Луговая;
- улица Полевая;
- улица Чапаева с переулками;
- переулок Полевой;
- улица Садовый Посад;
- улица Стародорожская с переулками;
- улица Сентябрьская с переулками;
- улица Розы Люксембург, частный сектор;
- улица Лацкова;
- улица Толстого;
- 1-й переулок Толстого; с 9 и выше;
- улица Плиева: с 13 и выше;
- улица Розы Люксембург: с 16 и выше.
ДЛЯ СПРАВКИ. Номера телефонов детской поликлиники
- Колл-центр: (801795) 5 67 63.
- Предварительная запись к врачам-специалистам (невролог, хирург, офтальмолог) с 12.00 до 15.00 — (801795) 2 91 02.
- Вызов врача (педиатра) на дом понедельник-пятница с 07.30 до 14.00, в субботу с 09.00 до 12.00 — (801795) 2 91 02, 5 29 23, 4 10 50.
- Предварительная запись (по телефону и при обращении) на приём участкового врача-педиатра. Телефоны: (801795) 2 91 02, 5 29 23.