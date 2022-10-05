На минувшей неделе спасателям поступило два сообщения о потерявшихся в лесах людях. В первом случае мужчина смог найти дорогу самостоятельно. А вот на поиски четырёх пенсионерок были задействованы спасатели и милиция.

Об этом происшествии в четверг, 29 сентября, пишет сайт газеты «Навіны Старадарожчыны».

Накануне утром жительницы Слуцкого района отправились за клюквой, но обратной дороги найти не смогли. Связь с потерявшимися поддерживали по телефону. Прибыв к лесу, спасатели включали сигнально-говорящее устройство. Женщины слышали звук очень отдалённо, выйти сами не смогли.

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Уже ближе к полуночи потерявшихся нашли в нескольких километрах от железной дороги. Пенсионерки чувствовали себя хорошо, в помощи медиков не нуждались.

Памятка от МЧС. Собираясь в лес: