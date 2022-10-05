На минувшей неделе спасателям поступило два сообщения о потерявшихся в лесах людях. В первом случае мужчина смог найти дорогу самостоятельно. А вот на поиски четырёх пенсионерок были задействованы спасатели и милиция.
Об этом происшествии в четверг, 29 сентября, пишет сайт газеты «Навіны Старадарожчыны».
Накануне утром жительницы Слуцкого района отправились за клюквой, но обратной дороги найти не смогли. Связь с потерявшимися поддерживали по телефону. Прибыв к лесу, спасатели включали сигнально-говорящее устройство. Женщины слышали звук очень отдалённо, выйти сами не смогли.
Уже ближе к полуночи потерявшихся нашли в нескольких километрах от железной дороги. Пенсионерки чувствовали себя хорошо, в помощи медиков не нуждались.
Памятка от МЧС. Собираясь в лес:
- Сообщите о своих планах родственникам или друзьям.
- Наденьте яркую одежду и возьмите с собой спички, фонарик, необходимые медикаменты, запас еды и воды.
- Обязательно подзарядите мобильный телефон.
- Помните и расскажите своим близким и знакомым, что звонки в службу 112 могут проходить и в том случае, если у вашего мобильного оператора в этом месте нет покрытия.
- Не звоните всем подряд, а разговаривайте только со специалистом, который может вам помочь.
- Берегите заряд батареи.