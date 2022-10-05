В «Универмаге «Слуцк» закрылся кафетерий. Что сделают вместо него

Примерно неделю назад на первом этаже универмага «Слуцк» (улица Ленина, 175) закрылся кафетерий. Сейчас там идут строительные работы. Ранее «Кур’ер» сообщал, что в этом месте откроется ресторан фастфуда «Гудзон».

Часть оборудования кафетерия перенесли в «Дом торговли», где на первом этаже продают булочки, пирожки и другие изделия.

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