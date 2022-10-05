Случчина, школа, любовь, Украина и тот самый Арестович

Живу я в Слуцком районе. Хотел коротко поделиться всплывающими иногда в памяти эпизодами из нашего детства далёких уже советских времён. Нынешние события и упоминания некоторых персоналий к этим воспоминаниям подвигают.

В школьные годы кто только не влюблялся. Такая любовь, как мы с друзьями замечали, была с пятого класса и у учеников Сорогской школы Николая Арестовича и Тамары из соседней деревни Волошево (фамилии её, к сожалению, не помню).

Арестовичей, Севруков, Михневичей в Сорогах было много. Поэтому всем давали ещё дополнительные «прозвища». Николая звали по-уличному «Пекарь».

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Арестович-Пекарь и Тамара, казалось, не могли жить ни одного часа друг без друга. Со школы он нёс её портфель по Сорогам. Забежит домой по пути, оставит свою сумку — и снова до Волошево идут вместе.

Но вот в 1965 году закончились школьные годы чудесные. Арестович поступил в высшее военное училище в Украине, Тамара поехала с ним — поступила в библиотечный институт.

Однако там, как потом стало известно, разошлись дороги Николая Арестовича и Тамары. «Пекарь» женился на украинской девушке (кстати, и её звали Тамара). А 3 августа 1975-го у него родился сын Алексей.

А Тамара из деревни под Слуцком тоже вышла замуж за украинца, родила двух сыновей.

Арестовичи (и Николай, и его сын Алексей) дослужились до званий старших офицеров – подполковников-полковников. А Алексей Арестович стал внештатным советником офиса президента Украины Владимира Зеленского, политиком, разведчиком.

Да, это тот самый Алексей Арестович, которого наверняка знают те, кто следит за нынешними боевыми действиями в Украине, и знают, что на него в Беларуси заведено уголовное дело.