Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 6 октября.

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Что подарить на День матери

14 октября в Беларуси отмечается День матери. Чем порадовать самого близкого человека в праздник и как сделать так, чтобы сюрприз точно понравился? Наши советы и подсказки.

«После отпуска ревела, так не хотела на работу»

Случчанка Виктория больше десяти лет работает воспитателем и мечтает сменить надоевшую работу. Женщина не решается это сделать, боясь поменять «шило на мыло». Хотя первые пять лет её работа даже увлекала и общение с детьми нравилось.

«Татуировки мне пока не мешали»

Кристина — яркая и позитивная молодая мама, которая любит татуировки. Их у случчанки 15 штук, и останавливаться она не планирует. О своих отношениях с татуиров­ками и с окружаю­щими людьми девушка рассказала «Кур’еру».

«Бензин от воды отличить по запаху не могу уже 1,5 года»

Корреспондент «Кур’ера» собрала истории случчан, которые переболели коронавирусом за последние два года. Они рассказали о последствиях, которые ощущают до сих пор.

«После спайса забыл таблицу умножения»

Слуцкая милиция с 14 по 17 сентября проводила индивидуальную профилактику среди наркопотребителей по месту их жительства. В один из таких рейдов вместе с правоохранителями поехала и корреспондент «Кур’ера». А также куда обратиться в Слуцке, чтобы получить помощь и поддержку зависимым и созависимым.

Слуцк стал старше. Теперь официально

В четверг, 29 сентября, на сессии Слуцкого районного Совета депутатов было решено считать годом возникновения Слуцка 1005 год, а не 1116-й, как было ранее. Таким образом, город прибавил к своему возрасту 111 лет. Ранее «Кур’ер» в своих публикациях неоднократно писал о том, что Слуцк гораздо старше, чем это принято считать.

«Людзі ў нас спакойныя, з добрымі паводзінамі»

Паездкі «Кур’ера» па вёсках рэгіёна прыносяць прыемныя ўражанні, а новыя сябры газеты расказваюць аб вясковым жыцці, мінулым і сучасным сваіх мястэчак, аб справах і планах. У гэты раз «Кур’ер» наведаў вёскі Салігорскага раёна — Касынічы і Дубеі.