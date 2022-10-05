Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 6 октября.
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Что подарить на День матери
14 октября в Беларуси отмечается День матери. Чем порадовать самого близкого человека в праздник и как сделать так, чтобы сюрприз точно понравился? Наши советы и подсказки.
«После отпуска ревела, так не хотела на работу»
Случчанка Виктория больше десяти лет работает воспитателем и мечтает сменить надоевшую работу. Женщина не решается это сделать, боясь поменять «шило на мыло». Хотя первые пять лет её работа даже увлекала и общение с детьми нравилось.
«Татуировки мне пока не мешали»
Кристина — яркая и позитивная молодая мама, которая любит татуировки. Их у случчанки 15 штук, и останавливаться она не планирует. О своих отношениях с татуировками и с окружающими людьми девушка рассказала «Кур’еру».
«Бензин от воды отличить по запаху не могу уже 1,5 года»
Корреспондент «Кур’ера» собрала истории случчан, которые переболели коронавирусом за последние два года. Они рассказали о последствиях, которые ощущают до сих пор.
«После спайса забыл таблицу умножения»
Слуцкая милиция с 14 по 17 сентября проводила индивидуальную профилактику среди наркопотребителей по месту их жительства. В один из таких рейдов вместе с правоохранителями поехала и корреспондент «Кур’ера». А также куда обратиться в Слуцке, чтобы получить помощь и поддержку зависимым и созависимым.
Слуцк стал старше. Теперь официально
В четверг, 29 сентября, на сессии Слуцкого районного Совета депутатов было решено считать годом возникновения Слуцка 1005 год, а не 1116-й, как было ранее. Таким образом, город прибавил к своему возрасту 111 лет. Ранее «Кур’ер» в своих публикациях неоднократно писал о том, что Слуцк гораздо старше, чем это принято считать.
«Людзі ў нас спакойныя, з добрымі паводзінамі»
Паездкі «Кур’ера» па вёсках рэгіёна прыносяць прыемныя ўражанні, а новыя сябры газеты расказваюць аб вясковым жыцці, мінулым і сучасным сваіх мястэчак, аб справах і планах. У гэты раз «Кур’ер» наведаў вёскі Салігорскага раёна — Касынічы і Дубеі.