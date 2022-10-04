Три легенды под окном. Что за ретроавтомобили стоят во дворе одного из домов в Слуцке

Александр Большой
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Три легенды под окном. Что за ретро-автомобили стоят во дворе одного из домов в Слуцке
Фото: Александр Большой

Прогуливаясь по Слуцку, зашёл в один из дворов по улице Ленина и увидел там на стоянке мини-коллекцию ретроавтомобилей. Что это за раритеты?

Это три автомобиля: Ford Taunus 1977 года, ГАЗ-21 «Волга», Ford Granada ll. Один из местных жителей сказал, что все три машины на ходу.

Ford Taunus

Три легенды под окном. Что за ретро-автомобили стоят во дворе одного из домов в Слуцке
Фото: Александр Большой

Название этого автомобиля происходит от горной цепи Таунус, расположенной в центральной Германии, неподалёку от Кёльна, где находится офис немецкого филиала «Форда» — Ford-Werke AG. Разные поколения «Таунусов», отличающиеся существенно друг от друга, выпускались  с 1939 по 1942 год и с 1948 по 1982 год.

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Три легенды под окном. Что за ретро-автомобили стоят во дворе одного из домов в Слуцке

ГАЗ-21 «Волга»

Три легенды под окном. Что за ретро-автомобили стоят во дворе одного из домов в Слуцке

ГАЗ-М-21 «Волга» — советский автомобиль среднего класса, серийно производились на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Это четвёртое поколение, является «преемником» модели ГАЗ-М-20 «Победа». Производство ГАЗ-21 на самом ГАЗе продолжалось до 15 июля 1970 года, но ещё долгое время после этого сборка по сути новых автомобилей продолжалась на авторемонтных заводах. Встречаются «ремзаводовские» машины выпуска вплоть до второй половины 1970-х годов. Заводской индекс модели изначально был М-21, позднее (с 1965 года) — ГАЗ-21.

Три легенды под окном. Что за ретро-автомобили стоят во дворе одного из домов в Слуцке

Ford Granada ll

Три легенды под окном. Что за ретро-автомобили стоят во дворе одного из домов в Слуцке

Ford Granada — автомобиль бизнес-класса, производившийся европейским подразделением Ford Motor Company на заводе CB&A в Кёльне (Германия) и на заводе Ford Dagenham (Дагенхэм, Великобритания) с 1972 по 1985 год. В США выпускалась модель под тем же названием, не имевшая никакого отношения к европейским «Гранадам».

Три легенды под окном. Что за ретро-автомобили стоят во дворе одного из домов в Слуцке

Granada II (второе поколение) начала производиться с августа 1977 года и выпускалась до апреля 1985 года после небольшого рестайлинга и улучшенной шумо- и виброизоляцией и жёсткостью подвески в 1981 году. Второе поколение, по сути, было глубокой модернизацией Granada 1972 года. В 1978 году Granada II заняла третье место на конкурсе «Европейский автомобиль года», уступив место Porsche 928 и BMW.

Три легенды под окном. Что за ретро-автомобили стоят во дворе одного из домов в Слуцке

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