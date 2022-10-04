Три легенды под окном. Что за ретроавтомобили стоят во дворе одного из домов в Слуцке

Прогуливаясь по Слуцку, зашёл в один из дворов по улице Ленина и увидел там на стоянке мини-коллекцию ретроавтомобилей. Что это за раритеты?

Это три автомобиля: Ford Taunus 1977 года, ГАЗ-21 «Волга», Ford Granada ll. Один из местных жителей сказал, что все три машины на ходу.

Ford Taunus

Название этого автомобиля происходит от горной цепи Таунус, расположенной в центральной Германии, неподалёку от Кёльна, где находится офис немецкого филиала «Форда» — Ford-Werke AG. Разные поколения «Таунусов», отличающиеся существенно друг от друга, выпускались с 1939 по 1942 год и с 1948 по 1982 год.

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ГАЗ-21 «Волга»

ГАЗ-М-21 «Волга» — советский автомобиль среднего класса, серийно производились на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Это четвёртое поколение, является «преемником» модели ГАЗ-М-20 «Победа». Производство ГАЗ-21 на самом ГАЗе продолжалось до 15 июля 1970 года, но ещё долгое время после этого сборка по сути новых автомобилей продолжалась на авторемонтных заводах. Встречаются «ремзаводовские» машины выпуска вплоть до второй половины 1970-х годов. Заводской индекс модели изначально был М-21, позднее (с 1965 года) — ГАЗ-21.

Ford Granada ll

Ford Granada — автомобиль бизнес-класса, производившийся европейским подразделением Ford Motor Company на заводе CB&A в Кёльне (Германия) и на заводе Ford Dagenham (Дагенхэм, Великобритания) с 1972 по 1985 год. В США выпускалась модель под тем же названием, не имевшая никакого отношения к европейским «Гранадам».

Granada II (второе поколение) начала производиться с августа 1977 года и выпускалась до апреля 1985 года после небольшого рестайлинга и улучшенной шумо- и виброизоляцией и жёсткостью подвески в 1981 году. Второе поколение, по сути, было глубокой модернизацией Granada 1972 года. В 1978 году Granada II заняла третье место на конкурсе «Европейский автомобиль года», уступив место Porsche 928 и BMW.

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