В Слуцкой больнице сломался компьютерный томограф. Где будут обследовать пациентов на время ремонта

Во вторник, 4 октября, на сайте Слуцкой ЦРБ сообщается, что компьютерный томограф на ремонте.

Из-за неисправности компьютерного томографа (КТ) пациентов из Слуцка, Слуцкого, Копыльского и Стародорожского районов будут перенаправлять в ближайшие районы.

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Напомним, что в конце декабря 2020 года рентгеновская трубка КТ вышла из строя из-за интенсивного использования томографа. Она выработала свой ресурс, когда во 2-ю волну коронавируса было много пневмоний. Новую трубку установили через полтора месяца.

Томограф начал работать в Слуцкой ЦРБ с 19 февраля 2016 года. Это аппарат даёт дозу облучения почти в 28 раз выше, чем, например, в флюорографическом аппарате, но очень важен в диагностике коронавируса.

«КТ органов грудной клетки с учётом её высокой чувствительности помогает в постановке диагноза, мониторинге течения заболевания, играя важную роль в принятии клинических решений при лечении COVID-19», — говорится в статье белорусского журнала «Медицинские новости» от 2020 года.