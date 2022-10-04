В США деревянным скульптурам из городского парка Слуцка посвятили стихи. Прочитайте

Денвер, штат Колорадо, США. Из этого города много лет внимательно следят за новостями из Слуцка, читая их на нашем сайте. И даже вдохновляются ими. Наша постоянная читательница случчанка Изабелла Нестеренко, гражданка США, уже порядка 30 лет живёт в Денвере, но не забывает о родном Слуцке.

Через интернет она активно общается с десятками случчан. А ещё часто радует читателей «Кур’ера» позитивными и жизненными стихотворениями из серии «Собачья жизнь». Но в этот раз у неё другие герои стихотворений. Прочитайте.

Cова. Скажи мне: ты откуда?

И почему так смотришь вдаль?

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Что там увидела ты? Чудо?

Не видишь то, что рядом. Жаль.

Смотри сова. Враг близко очень.

Змея не принесёт вреда?

Она опасна, между прочим.

Но ты спасёшься. Правда? Да?

Драконы в парке? Очень мило.

Куда летел? Присел. Устал.

И сразу все вокруг ожИло.

Народ примчался. Прибежал.

Вопросами его замучат.

Мол, ты откуда и куда.

И как прорвался ты сквозь тучи?

Какие видел города?

Почём там, в Африке, картошка?

Почём бананы и вино?

Замучали его немножко,

А он молчит. Мол, всё равно.

Какие цены? Что вы, люди?

Вы живы? Очень повезло.

А пить потом все вместе будем.

Когда исчезнут боль и зло.