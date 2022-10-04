За последнюю неделю в редакцию «Кур’ера» обратились три случчанки. Они прислали фото и видео и рассказали, что происходит в городе во время дождей.

Улица Строителей

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Случчанка Лизавета показала на видео, как выглядит улица Строителей. «Непонятно, как проходить по ней обычному человеку. Тут была более-менее нормальная дорога. Потом меняли какие-то трубы, асфальт вскрыли и насыпали песка. Теперь вся в ямах. Сейчас я не знаю, как тут проходить. Это ненормально», — сказала девушка.

Улица Копыльская

Светлана обратила внимание на состояние тротуара около остановки «Мебельная фабрика» на улице Копыльской — ливневой слив со здания предприятия выходит прямо на плитку.

«Здесь сделали дождевые сливы с крыши, которые вывели прямо на тротуар. На остановке практически всегда стоят лужи, зимой в мороз — гололёд, практически всегда! Кто за это несёт ответственность?» — написала она.

Улица Гагарина

Жительница дома №28 по улице Гагарина (12-й городок) рассказала, что во время дождей стоянка около её «хрущёвки» и соседних 4-этажек заполняется водой, потому что во дворе нет ливневой канализации. Она отправила заявку в службу «115». Работники ЖКХ прокопали канавку, которая после дождей тоже заполняется водой.

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