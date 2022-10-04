В Слуцке откроется ещё один магазин «Соседи». Где он будет

По информации «Кур’ера», магазин «Соседи» откроется в 11-м городке по адресу: улица Социалистическая, 132 (рядом с мини-рынком).

Напомним, что первый магазин сети «Соседи» заработал в микрорайоне «Чехова» в декабре 2021 года.

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